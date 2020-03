Steirercup: Die ersten 6 Clubs schaffen den Sprung in das Viertelfinale!

Details Sonntag, 08. März 2020 11:52

Im Steirer-Cup by Land Steiermark wird derzeit an mehreren Tagen gerade das Achtelfinale ausgetragen. Dabei setzt sich der Trend fort, dass Überraschungen weiterhin nicht ausbleiben. Kommt es tatsächlich dazu, dass letztendlich ein "Kleiner" das Rennen macht und sich damit ein Startticket für den UNIQA ÖFB-Cup 20/21 sichert. Vieles deutet darauf hin, dass es im 13. Bewerbsjahr einen neuen Sieger geben wird. Einzig Weiz (2011) und Deutschlandsberg (2017) haben noch die Möglichkeit, sich den Steirercup-Pott zum zweiten Mal zu holen. Ligaportal.at bringt schon einmal den aktuellen Stand in der Übersicht.

(Ganz stark abgeliefert: Kindberg-Mürzhofen serviert Landesligist Leoben ab)

Achtelfinale:

(Spiele vom 7. März)

Kindberg/Mürzhofen (OLN) - DSV Leoben (LL) 5:0 (5:0)

Tore: Hoppl 2, Gjinaj 2, Frühwirth

Sensationell starke Darbietung des Oberligisten in der erste Hälfte. Bereits nach 42 Minute war die Sache erledigt bzw. liegt Leoben bereits mit 0:5 zurück.

Feldbach (OLS) - Fehring (OLS) 2:1 (1:1)

Tore: Takahashi, Gorza bzw. Topolovec

Die Feldbacher bestätigen ihre starke Frühform. Gelingt es doch den Ligenkonkurrenten knapp aber nicht unverdient in die Schranken zu weisen.

Schladming (OLN) - St. Peter/Freienstein (ULNA) 2:3 (1:2)

Tore: Kübler, Delijaj (ET) bzw. Preidler, Berisha, Stojcevic

Auch mit diesem Ergebnis war nicht wirklich zu rechnen. Gelingt es der Stankovic-Truppe doch, den 2018-Finalisten aus dem Bewerb zu kegeln.

Pölfing-Brunn (ULW) - Voitsberg (LL) 1:4 (0:2)

Tore: Naglic bzw. Hiden, Brauneis, Scheucher, Fischer

Bei dieser Begegnung lässt der Favorit nichts anbrennen. Vom Start weg gibt der Liga-Herbstmeister zu verstehen, dass man nicht bereit ist, sich auf Diskussionen einzulassen.

Deutschlandsberg (RLM) - Rein (OLM) = 10. März

Kaindorf/Sulm (GLW) - St. Peter/Ottersbach (ULS) = 14. März

Viertelfinale:

(Ostermontag, 13. April)

St. Peter/Freienstein - Kindberg-Mürzhofen (A)

Frauental - Deutschlandsberg oder Rein (B)

Voitsberg - Kaindorf/Sulm oder St. Peter/Ottersbach (C)

Weiz - Feldbach (D)

Halbfinale:

(Dienstag, 5. Mai)

Sieger A - Sieger B (E)

Sieger C - Sieger D (F)

Finale:

(Donnerstag, 21. Mai)

Sieger E - Sieger F

Photo: Kindberg-Mürzhofen / by: Ligaportal/Roo

