Auswärtsdreier: Der DSV Leoben holt wichtige drei Punkte in Fürstenfeld

Zum Sonntagsspiel in der Landesliga musste der DSV Leoben beim SK Fürstenfeld antreten. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten die Gäste im zweiten Durchgang ihre Stärke voll ausspielen und gingen am Ende mit einem 0:2 als verdienter Sieger vom Platz. Die ambitionierten Leobner bleiben somit in der Tabelle an Leader Voitsberg dran.

Lukas Skrivanek führte sein Team zum Sieg - er war der Assistgeber bei den zwei Toren für den DSV Leoben

Im ersten Durchgang waren die beiden Teams auf Augenhöhe und gingen ein sehr hohes Tempo

Die 400 Besucher im Rudolf-Gutmann-Stadion in Fürstenfeld sahen ein sehr ausgeglichenes und auf hohem Tempo geführtes Spiel in der ersten Hälfte. Die Gastgeber verstecken sich nicht, spielten wacker mit und waren stets auf Augenhöhe mit den Favoriten aus Leoben. Einige Möglichkeiten blieben aber auf beiden Seiten ungenutzt, so gingen die Protagonisten beim Stand von 0:0 in die Kabinen und konnten sich von den Strapazen der ersten Halbzeit erholen.

Die beiden Tore für den DSV Leoben fielen sehr spät - Lukas Skrivanek war an beiden Treffern beteiligt

In der zweiten Spielhälfte wurden dann die Gäste immer stärker, das hohe Tempo führte bei den Fürstenfeldern zu leichten Müdigkeiten. Sehr spät kamen dann die Leobner zum Erfolg. In der 83. Minute flankte Lukas Skrivanek auf Dino Skvorc und der kroatische Innenverteidiger in Reihen des DSV Leoben erzielte die 0:1 Führung für sein Team. In der 94. Minute leitete wiederum Lukas Skrivanek die Chance ein - er spielte Thomas Maier den Ball in den Lauf und dieser übergab das Leder an Lorenz Reisinger. Der Neuzugang vom USV Mettersdorf ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 0:2 Endstand.

SK FÜRSTENFELD - DSV LEOBEN 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (83. Skorc), 0:2 (94. Reisinger)

Rudolf-Guttmann-Stadion; 400; Kollegger - Koren - Gehrer

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Christoph Friedl - MSc Andreas Wilfling, Michael Goger, Mario Krammer, Tomislav Havojic - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K)

DSV Leoben: Zan Pelko - Josip Cipric, Andreas Strapajevic, Dominik Kotzegger, Dino Skvorc - Nico Pichler (K), Samuel Oppong, Luca Pichler, Lukas Skrivanek, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer

Stimmen zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Das war ein sehr gutes Spiel auf hohem Niveau. Wir haben uns sehr teuer verkauft. Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Jungs. Respekt vor meiner Mannschaft, wir waren auf Augenhöhe mit dem Titelaspiranten!"

Felix Skrivanek, Teambetreuer DSV Leoben:

"Es war eigentlich ein Kopf an Kopf Rennen. Der Gegner ist ab der 60. Minute ein wenig müde geworden. Dann haben wir unser Spiel durchziehen können, den Ball in die Tiefe. Das hat schlussendlich zum Erfolg geführt."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

