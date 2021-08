Erste Saisonniederlage: Lebring geht in Lafnitz mit 4:1 unter

Details Sonntag, 22. August 2021 09:37

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring steckte am Samstag die erste Saisonniederlage in der laufenden Landesliga-Saison ein und verlor gegen die Zweiermannschaft von SV Lafnitz mit 1:4. Die zehn Tage ohne Mannschaftstraining zollten den Lebringer Tribut, ohne richtiges Training ist es besonders schwer gegen Lafnitz zu bestehen.

Patrick Bürger (hier im Duell gegen Voitsberg) erzielte einen Doppelpack

Nach drei Minuten stellte Mark Grosse die 1:0 Führung für Lafnitz II her

Man merkte es dem SV Lebring Gady Raiba an, dass die Truppe von Wolfgang Gassmann ein Woche ohne reguläres Mannschaftstraining auskommen musste.Der Spielfluss fand nicht wie gewohnt statt und einige Räder im Spielaufbau schienen nicht wie gewohnt zu greifen. Lafnitz freute sich hingegen gleich über einen Blitzstartz - nach drei Minuten traf Mark Grosse zum 1:0. Die Hausherren drückten zwar den Rest von Hälfte Eins auf das 2:0 blieben aber ohne zählbaren Erfolg. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Nach dem Ausschluss von Sebastian Prattes war es um die Lebringer geschehen

In der zweiten Hälfte erfingen sich die Gäste langsam waren wieder etwas sicherer und kamen in der 50. Minute zum Ausgleich. Jonas Lang beförderte das Leder zum 1:1 in die Maschen. Es schien jetzt kurz so, dass Lebring das Spiel noch drehen konnte doch dann wurde Sebastian Prattes mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Lafnitz II übernahm in numerischer Überlegenheit jetzt das Kommando und gab das Heft nicht mehr aus der Hand. Elias Neubauer (78.) und Patrick Bürger (79.) machten mit ihren Treffern zum 2:1 und 3:1 den Sack zu und führten die Vorentscheidung herbei. Das 4:1 in der 92. Minute durch Bürger demonstrierte zwar die Überlegenheit der Hausherren war aber nicht mehr spielentscheidend.

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 4:1 (1:0)

3 Mark Grosse 1:0

51 Jonas Lang 1:1

78 Elias Neubauer 2:1

79 Patrick Buerger 3:1

91 Patrick Buerger 4:1

Aufstellungen:

Lafnitz: Elias Scherf - Thomas Nico Reisenhofer, Peter Kandlhofer, Martin Rodler, Julian Fabian - Philipp Scheucher, BEd Wolfgang Waldl (K), Stefan Binder, Marc Kögl - Stefan Sulzer, Mark Grosse

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Markus Gsellmann, Michael Hofer (K), Sebastian Prattes - Herbert Rauter, Marco Heil, Jonas Lang

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Gassmann, Trainer Lebring:

"Zu einem ungünstigen Zeitpunkt haben wir Lafnitz als Gegner bekommen. Wir sind dann in der zweite Halbzeit eigentlich sehr gut zurück gekommen, haben den Ausgleich gemacht uns aber danach mit dem Ausschluss selbst geschwächt. Nach dem 2:1 für Lafnitz war der Braten gegessen. Aufgrund des Trainingsrückstandes war heute gegen starke Lafnitzer nicht mehr drinnen!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

