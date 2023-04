Hubschraubereinsatz nach schwerer Verletzung: Liezen versus und Bruck für 45 Minuten unterbrochen

Details Samstag, 22. April 2023 00:18

Jeweils einen Punkt holten SC Geomix Liezen und SC Bruck/Mur im Kellerduell in der Landesliga an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der Fußball rückte zwischenzeitlich aber in den Hintergrund, denn das Spiel war wegen einer schweren Verletzung eines Liezener für mehr als 45 Minuten unterbrochen. Es musste sogar der Hubschrauber kommen, doch der Reihe nach.

Mark Riegel trifft zum 1:0

Die Brucker starten besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. 21 Minuten sind schließlich gespielt, als Mark Riegel vor 200 Zuschauern die Führung für SC Stadtwerke Bruck/Mur besorgt - schöner Angriff über die Seite und der Torjäger sagt Danke. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Daraus wird aber nichts, denn auch die Liezener legen in der Folge zu. Treffer gelingt den Ennstalern aber keiner. Es geht mit dem 1:0 der Brucker in die Pause.

Im zweiten Durchgang die kalte Dusche für die Liezener. In der 55. Minute erhöht Armin Masovic auf 2:0 für SC Bruck/Mur. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Liezener schlagen aber plötzlich zurück. Mario Dancevic macht das Tor zum 1:2 und das Spiel wieder spannend. Dann aber der negative Höhepunkt der Partie: Der Liezener Romario Cekaj kracht mit seinem eigenen Teamkollegen bei einem Zweikampf zusammen und geht zu Boden. Er bleibt zunächst regungslos liegen, sofort eilen die Betreuer zu ihm. Der Spieler hat das Knie in seine Rippen bekommen. Das Spiel wird unterbrochen und es muss der Notarzthubschrauber kommen, denn es liegt der Verdacht nahe, dass eine Rippe in die Lunge steht (LIGAPORTAL wünscht dem Spieler an dieser Stelle alles Gute).

Romario Cekaj verletzt sich schwer

Mario Dancevic markiert einen Doppelpack

Das Spiel ist für 45 Minuten unterbrochen, ehe es doch noch weitergeht. Die Liezener werfen mit dem Mute der Verzweiflung alles nach vorne und werden belohnt. Dancevic macht in der 85. Minute doch noch den Ausgleich für die Ennstaler und sichert einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der Gastgeber die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SC Geomix Liezen aktuell den zehnten Rang. Zu mehr als Platz 15 reicht die Bilanz von SC Liezen derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 51 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SC Geomix Liezen in dieser Saison. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SC Liezen noch Luft nach oben.

SC Stadtwerke Bruck/Mur findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC Bruck/Mur nur vier Zähler.

Vier Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat SC Geomix Liezen momentan auf dem Konto. Sechs Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat Bruck/Mur derzeit auf dem Konto.

SC Liezen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Raiffeisen Wildon vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt SC Stadtwerke Bruck/Mur FC Union RB Weinland Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Stellvertreter Bruck):

"Das Remis geht über 90 Minuten in Ordnung, es ist aber sehr bitter, dass wir das 2:0 aus der Hand gegeben haben. Das hätte nicht passieren dürfen. Wir hätten das Spiel auch schon vorher entscheiden können. So ist es natürlich bitter, dass wir so spät noch den Ausgleich bekommen. Dem Liezener Spieler wünschen wir natürlich nur das Beste."

Landesliga: SC Geomix Liezen – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:2 (0:1)

85 Mario Dancevic 2:2

59 Mario Dancevic 1:2

55 Armin Masovic 0:2

21 Mark Riegel 0:1

Fotos: Richard Purgstaller (Galerie)

