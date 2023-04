So geht es Liezens Romario Cekaj nach Horror-Zusammenprall

Im Spiel zwischen Liezen und Bruck an der Mur in der steirischen Landesliga kam es am Freitagabend bekanntlich zu einem folgenschweren Zusammenprall zweier Liezener, der die Partie für 45 Minuten unterbrochen hatte . Es musste sogar ein Hubschrauber kommen, um Romario Cekaj ins Krankenhaus zu bringen, weil der Verdacht bestand, dass eine Rippe in die Lunge steht. Inzwischen gibt es ein Update - LIGAPORTAL hat alle Infos.