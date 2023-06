Sensationsteam Fehring feiert klaren Sieg über Heiligenkreuz nach Rückstand

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 16:43

Mit 1:4 verlor Tus Heiligenkreuz am Waasen am vergangenen Mittwoch das letzte Saisonspiel deutlich gegen UFC Fehring. Fehring erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen. Fehring bestätigt damit das Erreichen von Platz 2, was einer Sensation gleichkommt, immerhin feierten die Fehringer in dieser Saison erst ihr Comeback in der steirischen Landesliga.

Führung für Heiligenkreuz

Dabei verläuft die Partie zunächst alles andere als nach Wunsch der Fehringer. Die Heiligenkreuzer starten nämlich besser ins Spiel und spielen auch gut nach vorne. Man findet auch die eine oder andere Chance vor, es bleibt vorerst aber beim 0:0. In der 40. Minute ging Tus Heiligenkreuz schließlich aber doch in Front. Patrick Unterkircher war es, der vor 700 Zuschauern zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Fehring dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen dann aber die Fehringer auf. Mit einem schnellen Doppelpack (51./55.) zum 2:1 schockte Felix Glanz Heiligenkreuz und drehte das Spiel. Wer hätte sich das gedacht. Die Fehringer nehmen den Schwung mit und bleiben am Drücker. Jan Marcijus erhöhte den Vorsprung von UFC Fehring nach 72 Minuten auf 3:1. Mit dem 4:1 sicherte Glanz dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (81.). Am Ende stand Fehring als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

UFC Fehring bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Dass die Offensive von Fehring zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt UFC Fehring auf insgesamt 66 Treffer. Fehring weist mit 18 Siegen, vier Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte UFC Fehring nochmal groß auf und gewann die letzten fünf Spiele.

Tus Heiligenkreuz am Waasen läuft am Ende der Saison auf Platz neun im unteren Mittelfeld ein. Der Angriff von Tus Heiligenkreuz kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 55 Treffern unter Beweis stellt. Zum Saisonabschluss kommt Heiligenkreuz auf elf Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen.

Stimme zum Spiel:

Christian Wendler (Sportlicher Leiter Fehring): "Es ist wirklich eine Sensation, was die Mannschaft heuer abgeliefert hat. Ich bin wirklich sehr glücklich und sehr stolz auf das Team, auf alle Beteiligten."

Landesliga: UFC Fehring – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 4:1 (0:1)

81 Felix Glanz 4:1

72 Jan Marcijus 3:1

55 Felix Glanz 2:1

51 Felix Glanz 1:1

40 Patrick Unterkircher 0:1

