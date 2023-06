Ilz sichert sich in letztem Saisonspiel den Klassenerhalt, Bruck muss in die Relegation

Details Freitag, 09. Juni 2023 21:08

SC Stadtwerke Bruck/Mur verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:4 gegen Ilzer Sportvereinigung. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Ilzer SV als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SC Bruck/Mur hatte mit 4:0 gewonnen. Damit sichert sich Ilz im letzten Saisonspiel den Klassenerhalt, während Bruck in die Relegation muss, wo Kindberg aus der Oberliga Nord wartet.

Pieber trifft

Die Ilzer starten stärker ins Spiel. Es sollte nicht lange dauern, ehe die Gastgeber das 1:0 erzieln. Vor 750 Zuschauern markierte Alexander Pieber das 1:0 für Ilz (17.) - nach einem desaströsen Ballkontakt des Innenverteidigers beim Rausspielen grätschen die Ilzer dazwischen und Alexander Pieber verwertet nach gutem Zuspiel allein vor dem Kasten souverän. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird. Auch Bruck kommt dann besser ins Spiel und näher sich immer weiter dem Tor an. Die beste Chance für die Brucker: Schuh kommt etwas unsicher bei einer Flanke raus und faustet direkt zum Gegner, der nur noch einschieben muss. Er schießt aber drüber. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Ilzer jubeln

Die zweite Halbzeit beginnt mti einer kalten Dusche für die Brucker. Nikolic nach einem der vielen Ballverluste mit einem Traumpass auf Pieber, der erneut allein vor dem Goalie den Doppelpack schnürt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lucas Friedl, als er das 3:0 für Ilzer Sportvereinigung besorgte (60.). Zum dritten Mal läuft ein Ilzer allein aufs Tor zu - diesmal ist es Friedl, der mittig verwertet. Zwar verkürzt Stipo Grgic auf 1:3, doch die Ilzer holen sich die drei Punkte. Eugeniu Rebenja stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für Ilzer SV her (90.). Am Ende verbuchte Ilz gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur die maximale Punkteausbeute.

Zum Abschluss der Saison rangiert Ilzer Sportvereinigung auf dem zwölften Platz. Die Hintermannschaft von Ilzer SV präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 61 Gegentreffer musste Ilz hinnehmen. Zum Saisonende hat Ilzer Sportvereinigung zehn Siege, 14 Niederlagen und sechs Unentschieden auf dem Konto stehen.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht SC Bruck/Mur Platz 14 und somit zumindest den Klassenerhalt. Die Offensive der Gäste lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 57:67 schließt Bruck/Mur das Fußballjahr ab. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von SC Stadtwerke Bruck/Mur. SC Bruck/Mur sammelte im Saisonverlauf gerade einmal acht Siege, sechs Remis und 16 Niederlagen. Die letzten Auftritte von Bruck/Mur waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 4:1 (1:0)

90 Eugeniu Rebenja 4:1

73 Stipo Grgic 3:1

60 Lucas Friedl 3:0

48 Alexander Pieber 2:0

17 Alexander Pieber 1:0

