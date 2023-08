Aufsteiger Schladming stellt Rekord auf - 6.340 Kilometer für Auswärtsspiele

Details Donnerstag, 03. August 2023 08:41

Der FC Schladming hat es geschafft - man steht in der Landesliga, wo am Wochenende die erste Runde auf dem Programm steht. Gegner ist der SK Fürstenfeld und damit ein Landesliga-Urgestein. Für die Ennstaler ist es hingegen die Premiere in der höchsten steirischen Spielklasse. Wir sprachen an dieser Stelle mit dem Präsidenten der Schladminger, mit Roland Kahr.

LIGAPORTAL: Was bedeutet der Landesligaaufstieg für den Verein FC Schladming?

Roland Kahr: "Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Bedeutung ist also gigantisch und wir freuen uns sehr auf den Ligastart."

LIGAPORTAL: Was musste im Verein passieren, um den Traum wahrwerden zu lassen?

Roland Kahr: "Es steckt viel harte Arbeit, eine gute Mannschaft mit Charakter, ein eingespieltes Trainerteam, viele helfende Hände und eine große Portion Glück dahinter. Das alles muss zusammenkommen, damit man die Meisterschaft gewinnt."

LIGAPORTAL: Nun zum Sportlichen: Es gibt ja nicht nur einen neuen Trainer sondern auch Veränderungen im Kader - wie wird sich das zeigen?

Roland Kahr: "Wir haben 5 neue Spieler, zwei davon mit Landesliga-Erfahrung und drei junge Talente aus der Umgebung."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Roland Kahr: "Das Ziel ist und bleibt klassenerhalt. Alles andere wäre ein kleines Wunder."

LIGAPORTAL: Dann noch ein Blick in die Zukunft: Ist in der Landesliga Schluss oder strebt man nach mehr? Immerhin ist man durch den Abstieg des SC Liezen der einzige Ennstaler Verein in der Landesliga und generell der einzige Verein in der Landesliga weit und breit.

Roland Kahr: "Ich möchte mit einem Kuriosum beginnen. Unser Derby gegen den SC Bruck macht eine Autofahrt von 143 Kilometern notwendig. Die längste Fahrt ist für uns 250 Kilometer gegen Hartberg. So eine Distanz wurde in der Landesliga noch nie zurückgelegt. Wir fahren mit dem Bus 6340 Kilometer in einer Saison. In der Landesliga ist Schluss, obwohl die Wege kürzer wären."

