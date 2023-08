Sieben-Tore-Kracher zum Saisonauftakt: Lafnitz II zieht gegen Hartberg Amateure den Kürzeren

Details Donnerstag, 03. August 2023 22:09

Ein spannendes Spiel lieferten sich am Donnerstagabend die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure und die Zweitvertretung von SV Lafnitz zum Saisonauftakt in der Landesliga. Das Spiel endete mit einem 4:3-Erfolg der Gastgeber. Die Heimischen lagen gegen Kapitän Georg Grasser und Co. aber zunächst zurück.

Führung für Lafnitz

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen mit offenem Visier. Vorerst bleibt es aber beim 0:0. In der 24. Minute ist es dann aber passiert. Marc Kögl ist nach einem schönen Angriff zur Stelle und bringt die Lafnitzer in Führung. In Minute 29 dann aber schon der Ausgleich für die Eggendorf/Hartberg Amateure - Maximilian Fillafer ist zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Nelson Prenner das 2:1 nach (40.), wodurch die Hartberger das Spiel drehen. Zur Pause war Eggendorf/Hartberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Hartberg zieht davon

Im zweiten Durchgang dauert es nicht lange, ehe die Hartberger nachlegen. Es gibt Elfmeter für die Gastgeber. Emir Redzic tritt in der 50. Minute an und macht das 3:1 der Heimmannschaft perfekt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, das Spiel aber noch lange nicht gegessen. Lafnitz II schoss in der 65. Minute das Tor zum 2:3. Kurz darauf legen die Heimischen aber wieder vor. Fillafer trifft nach einem Konter über die Seite. Die Lafnitzer geben aber weiter nicht auf werden zumindest mit dem 3:4 belohnt, der Partie in der Schlussphase noch einmal richtig spannend macht. Am Ende verbuchte Eggendorf/Hartberg Amat. gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Kommende Woche treten die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amaeure bei Hofmann Personal Ilzer SV an (Freitag, 19:00 Uhr), zwei Tage später genießt Lafnitz II Heimrecht gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Markus Karner (Trainer Hartberg Amateure): "Wenn zwei Mannschaften so hoch verteidigen, können schon einmal sieben Tore fallen. Wir sind mit dem Sieg natürlich zufrieden. Es sind sich zwei wirklich starke Mannschaften gegenübergestanden, ich denke aber, dass unser Sieg verdient ist."

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SV Lafnitz II, 4:3 (2:1)

80 Zvonimir Plavcic 4:3

75 Maximilian Fillafer 4:2

65 Patrick Ioan Gante 3:2

50 Emir Redzic 3:1

40 Nelson Prenner 2:1

29 Maximilian Fillafer 1:1

24 Marc Koegl 0:1

