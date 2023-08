Prasch trifft mit dem Abpfiff und sorgt für Sieg von Lafnitz II

Details Montag, 14. August 2023 22:23

Eine spannende Partie wurde den 200 Besuchern bei der Begegnung zwischen der Reserve von Lafnitz und dem FC Weinland Speed Connect Gamlitz geboten. Ein Tor in der letzten Minute führte schlussendlich zum 3:2-Heimsieg der Lafnitzer.

Erster Sieg für die Truppe von Benjamin Posch

Schnelle und spannende Partie

Vor 200 Zuschauern stellte Patrick Ioan Gante das 1:0 für SV Lafnitz II sicher (4.). Ein kurz abgespielter Eckball, bei der die Gamlitzer Abwehr ein wenig schläfrig wirkte, führte zum Treffer. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Kenan Dzakovac den Ausgleichstreffer für Gamlitz. Nach einem Traumpass von Alen Polance schob der Neuzugang den Ball am Keeper vorbei.

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Zvonimir Plavcic in der 21. Minute. Bei seinem Strafstoß in die rechte untere Ecke hatte Gamlitz-Keeper Matej Andrejc keine Chance. Zur Pause war Lafnitz II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Oberluggauer sah die Ampelkarte

Nach dem Wiederbeginn drückten die Gäste auf die Tube und taten viel mehr für die Offensive - der Mut nach vorne wurde in der 68. Minute belohnt. Nach einem schnellen Einwurf gelangte der Ball zu Gabriel Rode, er schickte Dominik Oswald in die Tiefe und dieser traf zum 2:2 zugunsten von FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz (68.). In Minute 71 erwies Martin Oberluggauer dem Gast einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte. Gamlitz ab sofort mit einem Mann weniger am Platz.

Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Christoph Prasch SV Lafnitz II mit seinem wunderschönen Freistoß in der Nachspielzeit die Führung brachte. Zum Schluss feierte Lafnitz II einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Gamlitz.

Am kommenden Freitag trifft Lafnitz II auf UFC Fehring, FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz spielt am selben Tag gegen Hofmann Personal Ilzer SV.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz:

"„Das Spiel hätte mit dem frühen Führungstreffer nicht besser für uns starten können. Leider bekamen wir postwendend den Ausgleichstreffer. Danach war das Spiel recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir uns trotz Überzahl gegen einen robusten Gegner schwer getan und nicht zu unserem Spiel gefunden. Gamlitz hat das richtig gut gemacht und uns vor Schwierigkeiten gestellt. In einigen Phasen des Spiels müssen wir in den kommenden Wochen besser werden. Der späte Siegestreffer und das damit verbundene Erfolgserlebnis werden uns dabei helfen.“

Landesliga: SV Lafnitz II – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 3:2 (2:1)

93 Christoph Prasch 3:2

68 Dominik Oswald 2:2

21 Zvonimir Plavcic 2:1

5 Kenan Dzakovac 1:1

4 Patrick Ioan Gante 1:0

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - Nikolasz Ticián Nagy, Stefan Trimmel (HZ Prasch) - Luca Romeo Butkovic (72. Stefaner), Andreas Radics, Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic (HZ Muhr), Ermin Mahmic (78. Reiterer), Georg Grasser (K), Marc Kögl - Patrick Ioan Gante

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Gabriel Rode (K) (75. Wolkinger), Martin Oberluggauer, Kenan Dzakovac, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl (HZ Fuchs), Jan Kristl, Boris Planeta, Alen Polanec, Petar Turkovic, Ivan Mihaljevic (HZ Oswald)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

