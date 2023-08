Steirercup: Tillmitsch besiegt Feldkirchen und steigt in die 4. Runde auf

Von Beginn an zeigte Tillmitsch eine beeindruckende Spielkontrolle und setzte den Gegner unter Druck. Die Feldkirchner Defensive hatte alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Tillmitscher zu entschärfen. In der 15. Minute zahlte sich die Überlegenheit aus, als David Schloffer nach einer präzisen Flanke von links, seinen Gegenspieler ausdribbelte und den Ball gekonnt im Netz des Gegners versenkte und Tillmitsch in Führung brachte. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang spielte Feldkirchen brav mit

Die zweite Halbzeit brachte einen Wandel im Spielgeschehen. Feldkirchen fand besser ins Spiel und erspielte sich einige Torchancen. Die jungen Spieler von Tillmitsch wirkten etwas nachlässig, was Feldkirchen ausnutzte. In der 65. Minute gelang Johannes Egi ein beeindruckender Weitschuss aus 18 Metern, der im oberen Winkel des Tillmitscher Tores einschlug und den Ausgleich markierte. Jetzt legten die Gäste den Schalter wieder um und hatten die passende Antwort parat. In der 79. Minute setzte Sven Dodlek einen eindrucksvollen Freistoß aus beachtlichen 40 Metern Entfernung direkt ins Kreuzeck des Feldkirchner Tores und brachte sein Team erneut in Führung.

Die Hausherren aus Feldkirchen gaben jedoch nicht auf und kämpften bis zum Schlusspfiff. Trotz einiger Chancen gelang es ihnen nicht, einen weiteren Torerfolg zu verzeichnen. In der 89. Minute setzte Adam Radai den Schlusspunkt in dieser Partie - er traf per Kopf nach einer präzisen Flanke von Filip Smoljan und stellte den 3:1 Endstand für die Gäste sicher. Insgesamt war es eine fesselnde Begegnung, in der Tillmitsch mit einer beeindruckenden ersten Halbzeit und einem erfolgreichen Schlussspurt überzeugen konnte. Feldkirchen zeigte in der zweiten Halbzeit Kampfgeist, konnte aber die Niederlage letztlich nicht abwenden.

Adam Radai machte das Siegestor