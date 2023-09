Patrick Schlatte macht für SV Wildon gegen SV Gnas Deckel drauf [Video]

Details Samstag, 30. September 2023 03:28

Nichts zu holen gab es für USV Gnas bei SV Wildon. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wildon wurde der Favoritenrolle gerecht.





Führung für Wildon

Im Auswärtsspiel der Gnaser gegen Wildon entschied sich der Trainer von Gnas, Marko Kovacevic, für die gleiche Startformation wie in der vorherigen Woche, als sie gegen Ilz gewonnen hatten. Die Wildoner hatten in den ersten Minuten zwei gute Chancen, während David Fink für Gnas mit einem Schuss aus kurzer Distanz die beste Gelegenheit hatte. In der 18. Minute gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung, nachdem ein Fehler im Spielaufbau der Gnas-Mannschaft dazu führte, dass Wildons Stürmer Wallner im Strafraum angespielt wurde und aus kurzer Distanz traf. Wildon blieb dominierend, während Gnas kaum zu Chancen kam.

Goalie geprüft

Nach der Halbzeitpause zeigten die Gnas-Spieler mehr Schwung, und in der 52. Minute testete Johannes Unegg den Wildon-Torwart Waltl mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. In der 55. Minute erhöhte Schlatte mit einem Freistoß vom rechten Strafraumeck ins Kreuzeck auf 2:0. Trotz des Rückstands kämpfte Gnas tapfer weiter, jedoch konnte die kompakte Abwehr von Wildon kaum ernsthaft geprüft werden. So endete das Spiel mit einem 2:0-Sieg für die Heimmannschaft. In der nächsten Runde steht für Gnas ein Auswärtsspiel gegen Fürstenfeld an.

Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Wildon derzeit auf dem Konto. Wildon befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

USV Gnas holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Gnas nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

SV Raiffeisen Wildon setzte sich mit diesem Sieg von USV Gnas ab und belegt nun mit 14 Punkten den achten Rang, während Gnas weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Während SV Wildon am nächsten Samstag (16:00 Uhr) bei Tus Heiligenkreuz am Waasen gastiert, steht für USV Gnas einen Tag vorher der Schlagabtausch bei SK Raiffeisen Fürstenfeld auf der Agenda.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Großes Lob an die Mannschaft. Wir waren spielbestimmend von Minute Eins an. Das Training fruchtet und wir wollen weiter machen."

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Gratulation an Wildon, es war heute eine verdiente Niederlage."

Aufsfellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Marc Möstl, Mag. Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Michael Wallner



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Nazar Gurban, Benjamin Winter, Matej Kraner, David Pitzl, Kenan Iljazovic



Trainer: BEd Roland Spreitzer

Gnas: Alexander Roth - Sebastian Roth, Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Zimmermann, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Johannes Unegg, Fabian Horvat



Ersatzspieler: Sebastian Haas, Andreas Koch, Clemens Lerner, Marc Pöllitsch, Marco Trummer, Michael Kaufmann



Trainer: Marko Kovacevic

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – USV Gnas, 2:0 (1:0)

56 Patrick Franz Schlatte 2:0

18 Michael Wallner 1:0

