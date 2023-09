SC Bruck holt bei Lafnitz II 0:2 auf

Details Samstag, 30. September 2023 03:28

Das Spiel vom Freitag zwischen der Reserve von SV Lafnitz und SC Stadtwerke Bruck/Mur endete mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Lafnitz legt vor

Das Spiel beginnt mit stärkeren Bruckern. Die Gäste investieren viel mehr. Dennoch geriet SC Bruck/Mur in der 30. Minute ins Hintertreffen. Dem Treffer war ein bitterer Eigenfehler vorausgegangen. Es kam aber noch dicker. Noch vor der Pause fällt das 2:0. Christoph Prasch versenkte die Kugel per direkten Eckball zum 2:0 für Lafnitz II (47.). Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Bruck holt auf

Im zweiten Durchgang investiert Bruck noch mehr und wird belohnt. Lukas Tomic verkürzte für Bruck/Mur später in der 61. Minute auf 1:2. Die komfortable Halbzeitführung von SV Lafnitz II hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Matthias Pagger schoss den Ausgleich in der 68. Spielminute. Gedanklich hatte Lafnitz II den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SC Stadtwerke Bruck/Mur am Ende noch den Teilerfolg.

SV Lafnitz II verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SC Bruck/Mur derzeit auf dem Konto. Mit zwei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Bruck/Mur noch Luft nach oben.

Mit diesem Unentschieden verpasste das Heimteam die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Lafnitz II den elften Platz.

SV Lafnitz II tritt am kommenden Freitag bei FC Hohenhaus Tenne Schladming an, SC Stadtwerke Bruck/Mur empfängt am selben Tag Hofmann Personal Ilzer SV.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Die Mannschaft hat heute wieder so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Vor allem in der zweiten Halbzeit war das wirklich gut. Die Moral war toll. Jetzt heißt es, dieses Auftrteten zu bestätigen."

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.:Aron Szakos - Marc Kögl, Christoph Prasch - Luca Romeo Butkovic, Georg Grasser (K), Jura Stimac, Zvonimir Plavcic, Antonio Toni Trograncic, Ermin Mahmic, Timon Burmeister - Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Maximilian Gaugl, Lukas Michael Stefaner, David Kitting-Muhr, Harutjun Musikyan, Stefan Trimmel, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch , MSc

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic, Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Benjamin Hadzic, Stipo Grgic, Brajan Grgic, Marvin Folger-Wöls, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

Landesliga: SV Lafnitz II – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:2 (2:0)

68 Matthias Pagger 2:2

61 Lukas Tomic 2:1

47 Christoph Prasch 2:0

30 Timon Burmeister 1:0

