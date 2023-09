Hochklassige Partie: Köflach beendet Sieglos-Serie und gewinnt gegen Fürstenfeld

Details Samstag, 30. September 2023 09:42

Der SK Raiffeisen Fürstenfeld musste nach der Partie gegen ASK Mochart Köflach, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, punktelos die Heimreise antreten. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ASK Köflach die Nase vorn.

Coach Goran Milicevic feiert nach fünf Runden wieder einen Sieg mit Köflach

Spiel mit vielen Torchancen

Ein hochkarätiges und temporeiches Spiel wurde den 250 Besuchern geboten. Beide Teams kamen zu einer Vielzahl an Möglichkeiten, wobei die Gäste im ersten Durchgang die Chancenmehrheit vorfanden. In der 24. Minute hätte Fürstenfeld in Führung gehen müssen - nach einem Eckball hatten die Hausherren großes Glück - Tomislav Valasko wurde angeköpft - kein Tor.

Die beste Chance der Köflacher hatte Niko Salika - er lief nach einem Preßball alleine auf Lucas Wabnig zu - der Fürstenfelder Goalie konnte den Schuss aber parieren (28.) Zur Halbzeit war die Partie somit noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

An der Quantität und Qualität der Chancen gemessen geht dieses Unentschieden in Ordnung. Die Gäste erwischten den besseren Start, konnten sich aber keine 100%igen Chance erspielen. Die Köflacher kamen immer und immer besser ins Spiel, was kurz vor der Pause beinahe belohnt wurde. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn marschierte Nikica Filipovic in den gegnerischen Strafraum ein und David Fritz zog die Notbremse. Der Gefoulte übernahm Verantwortung und verwertete den Strafstoß selbst - nach 50 Minuten stand es 1:0 für den ASK Köflach. Die Partie lief weiter hin und her - die Protagonisten auf beiden Seiten produzierten Chancen am laufenden Band. In Minute 79 musste Filipovic raus - er verletzte sich nach einem Zweikampf mit Sebastian Prattes.

Die Gäste aus Fürstenfeld bäumten sich jetzt noch einmal auf und kamen kurz vor Schluss noch zu einer Top-Chance durch Jan Ritter - er verzog seinen Schuss aus 15 Metern - der Spielstand blieb unverändert. In der Nachspielzeit baute Köflach die Führung weiter aus, als Fabio Pistrich in der 92. Minute seinen Gegenspielern inklusive Torhüter davonlief und zum 2:0 traf. Das war es dann gewesen - die drei Punkte blieben in Köflach.

Nikica Filipovic verletzte sich und musste ausgewechselt werden

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der Gastgeber deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist ASK Köflach in diesem Ranking auf. Köflach ist jetzt mit 14 Zählern punktgleich mit Fürstenfeld und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 16:13 auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Während ASK Mochart Köflach am kommenden Freitag SV Domaines Kilger Frauental empfängt, bekommt es SK Raiffeisen Fürstenfeld am selben Tag mit USV Gnas zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

"Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Liga haben wir endlich 100 % gegeben und wurden nur aus diesem Grund dafür belohnt. Ich kann der Mannschaft nur ein großes Lob aussprechen und herzlich gratulieren. Wir haben uns selbst aus unserer kleinen Krise gezogen."

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Unsere Leistung gegen einen tief stehenden, kompakten Gegner war in Ordnung. Wir haben gute Lösungen gefunden, es fehlte aber ein wenig das Glück im Abschluss. Ein fragwürdiger Elfmeter hat dem Spiel die entscheidende Richtung gegeben."

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:0 (0:0)

92 Fabio Pistrich 2:0

50 Nikica Filipovic 1:0

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Pascal Scherz - Tomislav Valasko - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic, Ben Schweinzer, Daniel Marinic, Luca Pistrich - Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic



Ersatzspieler: Christoph Kübek, Julian Kohlbacher, Raffael Horvath, Manuel Hödl, Alexander Laschat



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, David Fritz, Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, Andreas Wilfling , MSc, Federico Wolf, Sebastian Prattes, Jan Felix Ritter, Andre Kaiser



Trainer: Sascha Stocker , MSc

by ReD

Fotos: RIPU-Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.