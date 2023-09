UFC Fehring knackt kämpfende Schladminger

Details Samstag, 30. September 2023 03:29

Am Freitag begrüßte Fehring Schladming. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von UFC Fehring aus. Auf dem Papier ging Fehring als Favorit ins Spiel gegen FC Hohenhaus Tenne Schladming – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.





Keine Tore

Die beiden Mannschaften tasten sich zunächst ab, suchen die Schwächen. Dann übernimmt Schladming das Kommando, Solaja scheitert in dieser Phase, nachdem der Schuss zu zentral ausfiel. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Doppelschlag von Fehring

Im zweiten Durchgang gibt es die kalte Dusche für die Schladminger: Jan Marcijus brachte FC Schladming in der 51. Minute ins Hintertreffen. In Minute 53 bejubelte UFC Fehring das 2:0. Damit ist der Doppelschlag perfekt. Die Ennstaler können nicht mehr zulegen. Mit dem Ende der Spielzeit strich Fehring gegen Schladming die volle Ausbeute ein.

Die Saisonbilanz von UFC Fehring sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßten die Gastgeber lediglich drei Niederlagen ein. Fehring erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Im Angriff von FC Hohenhaus Tenne Schladming herrscht Flaute. Erst siebenmal brachten die Gäste den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Schladming alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Schladming kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

UFC Fehring setzte sich mit diesem Sieg von FC Hohenhaus Tenne Schladming ab und belegt nun mit 16 Punkten den vierten Rang, während FC Schladming weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Fehring tritt am kommenden Freitag beim SC Copacabana Kalsdorf an, Schladming empfängt am selben Tag die Reserve von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Wenn wir im ersten Durchgang unsere Chancen nutzen, verläuft die Partie anders."

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Benjamin Glanz, Julian Fabian, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner, Michael Weitzer - Daniel Pöltl



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Felix Glanz, Tobias Höber, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Leonhard Kaufmann



Trainer: Rainer Pein

FC Hohenhaus Tenne Schladming:Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Akos Fodor, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Antonio Solaja, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Leon Grgic, Lorenz Petscharnig, Andreas Burgsteiner, Cyprian Valko, Kilian Danklmayer



Trainer: Peter Halada

Landesliga: UFC Fehring – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 2:0 (0:0)

53 Daniel Poeltl 2:0

51 Jan Marcijus 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.