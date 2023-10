Frauental auf Trainersuche: Coach Patrick Haring freigestellt

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 13:59

Der zweite Trainerwechsel in der Landesliga ist vollzogen. Das Trainer-Kapitel Patrick Haring beim SV Domaines Kilger Frauental wurde zu Ende geschrieben. Aufgrund des schlechtesten Saisonstarts der Vereinsgeschichte hat sich der Verein entschlossen den Trainer freizustellen. Ein Wunschkandidat war Ex-Wildon-Coach Markus Rebernigg, er hat den Frauentalern aber abgesagt. Die Suche geht also weiter....

So erfolgreich wie Patrick Haring als Spieler in Frauental war, so erfolglos lief es in der bisherigen Saison.

Nur zwei Punkte aus neun Spielen - das Abstiegsgespenst schwebt über Frauental

Nach der durchwachsenen Saison im Vorjahr - dort hat der SV Frauental erst in der letzten Runde den Klassenerhalt fixiert - startete der weststeirische Verein mit wenig Glück in die neue Saison. Viele Verletzte, ein völlig neuer Kader - der Coach Patrick Haring hatte es nicht leicht. Nach neun Runden hat der Klub nur zwei Punkte - insgesamt sieben Niederlagen. Jetzt hat der Verein die Reißleine gezogen und Coach Patrick Haring freigestellt. Ein Nachfolger wird noch gesucht und in den nächsten Tagen präsentiert.

Stimmen zur Entscheidung:

Patrick Oswald, sportlicher Leiter Frauental:

"Der Entschluss Patrick Haring freizustellen ist am Sonntag gefallen. Am Montag haben wir es ihm mitgeteilt. Aufgrund der Ergebnisse war es ein logischer Schluss, wir wollen neue Impulse setzten. Patrick war ein wichtiger Baustein für den Klassenerhalt. Der gesamte Vorstand wünscht ihm für die kommenden Aufgaben alles Gute. Die Entscheidung, wer uns ab sofort trainiert, fällt in den nächsten Tagen."

Patrick Haring, Ex-Coach Frauental:

"Es war eine intensive Zeit bei Jugendverein dem SV Frauental. Die Ergebnisse der letzten Woche waren leider nicht zufriedenstellend, deshalb ist der Entschluss des Vereines nachvollziehbar, auch wenn es mir klarerweise sehr sehr leid tut. Die Freistellung ist beiderseits völlig korrekt über die Bühne gelaufen, wir sind im freundschaftlichen Auseinander gegangen. Ich werde immer ein Anhänger des SV Frauental bleiben. Ich wünsche dem Verein und meinen Nachfolger alles Gute und der Mannschaft, dass sie den Turnaround schafft. Den Frauental gehört in die Landesliga."

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.