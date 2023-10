Fürstenfeld wirft Gleisdorf aus dem Steirercup

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 16:05

Im Achtelfinale des Steirercups traf der Landesligist SK Fürstenfeld auf den Regionalligisten FC Gleisdorf 09. Der Gastgeber verlor die letzten beiden Partien in der Liga, wollte jedoch am Dienstagabend in die nächste Runde aufsteigen. Der Landesligist gewann am Ende mit 2:0 und steht im Viertelfinale des Cups.

Nichts zu holen gab es für Felix Schlemmer und den FC Gleisdorf in Fürstenfeld

Platzverweis für Kager kurz vor der Pause

Nach wenigen Minuten sah man die erste Möglichkeit der Gastgeber durch Christoph Friedl, der jedoch nach einem Eckball verzog. Gleisdorf hatte nun einen gefährlichen Freistoss, es blieb beim Unentschieden. Es dauerte nun eine Weile, ehe Florian Jessenitschnig die nächste Gelegenheit für Fürstenfeld vorfand. In der 38.Minute kam es dann zu einer gewissen Vorentscheidung im Spiel.

Alexander Kager wurde nach einer klaren Torchancenverhinderung als letzter Mann mit einer glatten roten Karte vom Platz gestellt. Die erste Halbzeit endete torlos.

Entscheidung binnen drei Minuten - Fürstenfeld steigt auf

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellte Trainer Thomas Böcksteiner seine Mannschaft um und brachte Christoph Gschiel, sowie Jörg Wagnes. Es dauerte jedoch nur sieben Minuten, ehe das Team aus Fürstenfeld in Führung ging. Oliver Bacher trat zu einem direkten Freistoss an, traf flach ins Eck und der Gastgeber führte mit 1:0 (52.). Nur drei Minuten später machte Kapitän Andreas Glaser mit dem 2:0 alles klar für den Landesligisten.

Gleisdorf wechselte nun noch einmal drei Mal - man kam zu Gelegenheiten, es blieb jedoch beim Sieg der Hausherren.

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling, Mario Krammer, Christoph Friedl - Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Michael Grassmugg, David Fritz, Oliver Jaindl, Nikolaus Pummer, Jan Meimer, Jan Felix Ritter, Andre Kaiser



Trainer: Christopher Hartinger

Gleisdorf 09: Marcel Volinz, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig, Matej Grgic, Leon Pliso, Leonit Krasniqi



Ersatzspieler: Georg Gradwohl, Michael Wiltschnig, Jörg Wagnes, Christoph Gschiel, Max Rauter, Burak Gül, Christian Berger



Trainer: Thomas Böcksteiner TICKER zum Nachlesen Bericht Florian Kober Foto: Ripu

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.