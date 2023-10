Kurios! Dichter Nebel sorgt für Spielabbruch in steirischer Landesliga

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 22:00

Wissen Sie, wie Erzählungen nach, die Fußball-Fangesänge entstanden sind? Bei einem Spiel in England war der Nebel im Stadion so dicht, dass die eine Seite des Stadions nicht wusste, was auf der anderen Seite passiert. So fragten die einen Fans die anderen lautstark, wie es gerade steht. So weit dazu - am Mittwochabend war es auch in der Steiermark so, dass man aufgrund des Nebels nichts mehr sah - und zwar im Stadion des TUS Heiligenkreuz am Waasen, wo der SC Bruck an der Mur gastierte. Das Spiel musste schließlich abgebrochen werden.

Im ersten Durchgang sah das Publikum eine bunte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Heiligenkreuz ging in der 20. Minute durch Florian Pinnitsch in Führung. Er wird komplett vergessen, er kommt vor der Strafraumgrenze alleine zum Ball und trifft mit einem schönen Schuss ins Eck. Davor hatte schon Bruck durch Pagger eine gute Gelegenheit. Mit je einer weiteren Chance auf beiden Seiten ging es in die Pause.

Als die zweite Halbzeit angepfiffen werden sollte, kehrte der Nebel ins Stadion zurück. Der Schiedsrichter wartete zunächst zu, musste die Begegnung dann aber abbrechen - weil im Stadion nichts mehr zu sehen war.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.