Andreas Glaser erzielt 157. Landesliga-Treffer und bringt SK Fürstenfeld drei Punkte gegen SC Bruck/Mur

Details Freitag, 03. November 2023 23:13

SK Fürstenfeld trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SC Bruck/Mur davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Fürstenfeld. Den entscheidenden Treffer erzielte Andreas Glaser, der vergangenes Wochenende zum Rekordtürschützen in der steirischen Landesliga wurde (zum Artikel) - dieses Mal erzielte er seinen 157. Treffer. Dem nicht genug - er erzielte ihn mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung, nachdem er vergangene Woche verletzt frühzeitig vom Platz musste.

Umkämpftes Spiel

Das Spiel begann mit hochmotivierten Mannschaften, die sich von Anfang an hart umkämpfte Zweikämpfe lieferten. In den ersten 30 Minuten konnte keine der beiden Seiten entscheidende Vorteile erlangen, und es gab nur wenige klare Torchancen. Das Spiel war geprägt von einer ausgeglichenen Verteidigung und einem mäßigen Ballbesitz. Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:0, und zum Ende der ersten Halbzeit kämpften die Spieler mit den schwierigen Platzverhältnissen, da das Geläuf offenbar schwierig zu bespielen war.

In der zweiten Halbzeit versuchte SK Fürstenfeld, das Spiel mit viel Ballbesitz früh an sich zu reißen, doch es fehlten noch Ideen im Angriffsdrittel. Beide Mannschaften verteidigten geschickt und hielten den jeweiligen Strafraum gut im Griff. In der 70. Minute gab es einen weiteren Wechsel, als Aleksandar Shalev für SC Stadtwerke Bruck/Mur ins Spiel kam, um frischen Wind in die Offensive zu bringen. Die Partie blieb hart umkämpft, und die Spieler beider Mannschaften kämpften weiterhin um Torchancen.

Goldtorschütze Glaser

In der 84. Minute erhielt Andreas Wilfling von SK Fürstenfeld eine Gelbe Karte, während die Spannung auf dem Platz stieg. Das Spiel schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, bis in der 90. Minute der entscheidende Moment kam. Nach einem ruhenden Ball aus dem Mittelfeld setzte sich Fürstenfeld-Legende Andreas Glaser im Sechzehner im Zweikampf durch und drückte den Ball über die Linie. In den Schlussminuten gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten, aber das Ergebnis blieb unverändert. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für SK Raiffeisen Fürstenfeld, die sich über die drei wichtigen Punkte freuen konnten. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel, das bis zum Schlusspfiff hart umkämpft war.

Fürstenfeld machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

SC Stadtwerke Bruck/Mur besetzt momentan mit 15 Punkten den 13. Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 21:21 ausgeglichen. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

SK Raiffeisen Fürstenfeld tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an. Bereits drei Tage vorher reist SC Bruck/Mur zu Tus Heiligenkreuz am Waasen. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Stimmen zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Es war eine hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe, die durch unsere Vereinslegende Andi Glaser entschieden wurde!"

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Im Großen und Ganzen war es eine kämpferisch gute Leistung. Leider können wir uns davon nichts kaufen. Wir hätten Chancen auf ein Tor gehabt, haben dann aber unglücklich eines bekommen."

Aufstellungen:

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , MSc (K), Mario Krammer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Michael Grassmugg, David Fritz, Oliver Jaindl, Andreas Glaser , BEd, Maximilian Mittendrein, Jan Felix Ritter



Trainer: Sascha Stocker

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Cajetan Beutle, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic, Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Marcel Kai Maierhofer, Aleksandar Shalev, Benjamin Hadzic, Stipo Grgic, Marcel Katic



Trainer: Dinan Pusculovic

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 1:0 (0:0)

91 Andreas Glaser 1:0

