Knapper Auswärtsieg: Blutjunge Lafnitzer schlagen in letzter Minute zu

Mit 0:1 verlor ASK Köflach am vergangenen Freitag zu Hause gegen die Reserve von Lafnitz. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich SV Lafnitz II beugen mussten. Zwei Spieler aus der eigenen U-18 brachten den Lafnitzern den Sieg.

Die Amateure des SV Licht Loidl Lafnitz feiern einen wichtigen Auswärtserfolg

Wenig Tormöglichkeiten in der gesamten Partie

In einer chancenarmen Partie war eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Köflach war zwar immer wieder mit Vorstößen gefährlich - es fehlte allerdings am letzten Pass. Ein Treffer der Heimischen wurde wegen Abseits aberkannt - einmal schossen die Gäste knapp am Tor vorbei - somit ging es mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang geizten die Kontrahenten mit Tormöglichkeiten - die beste hatte der Lafnitzer Patrick Gante, der den Ball alleinstehend vor dem Torhüter nicht ins Tor befördern konnte. Bei Köflach lief es nach vorne nicht so wie gewohnt, sie kamen kaum in die Box der Gegner. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis sich Jan Moser auf der Seite durchtankte und den Ball zum Sechszehner zurücklegte. Die Kugel gelangte genau zu Michael Preisinger - er ließ zwei Gegenspieler auf engem Raum stehen und traf in Minute 88 ins Tor. Am Schluss siegte SV Lafnitz II gegen Köflach.

Köflach liegt nun schon sechs Punkte hinter dem Aufstiegsplatz

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt ASK Mochart Köflach den siebten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich die Elf von Goran Milicevic weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Im Klassement machte Lafnitz II einen Satz und rangiert nun auf dem zwölften Platz. Mit erst 19 erzielten Toren haben die Oststeirer im Angriff Nachholbedarf. Lafnitz II verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Mannschaft von Coach Benjamin Posch endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag tritt Köflach bei Hofmann Personal Ilzer SV an, während Lafnitz II einen Tag später SV Domaines Kilger Frauental empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz II:

"Solche Geschichten wie das heutige Spiel schreibt nur der Fussball. Ein Spieler der U-18 legt den Ball auf den zweiten Spieler der U-18 auf und der vollendet zum Sieg. Eine leidenschaftliche Leistung der Mannschaft wurde mit drei Punkten belohnt.",

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SV Lafnitz II, 0:1 (0:0)

88 Michael Preisinger 0:1

ASK Mochart Köflach: Christoph Kübek - Julian Kohlbacher, Tomislav Valasko, Florian Videk - Christoph Michelitsch, Bozo Kosorcic (K), Grgo Zivkovic - David Grubesic, Fabio Pistrich, Niko Salika, Nikica Filipovic



Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Raffael Horvath, Manuel Hödl, Daniel Marinic, Alexander Laschat



Trainer: Bakk. Goran Milicevic , BSc

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Daniel-Edward Daniliuc - Luca Romeo Butkovic, Lukas Michael Stefaner, Stefan Trimmel, Marc Kögl, Christoph Prasch - Georg Grasser (K), Michael Preisinger, Maro Vrdoljak - Jura Stimac, Patrick Ioan Gante



Ersatzspieler: Leonhard Gabbichler, Maximilian Bauer, Maximillian Geyer, Jan Moser



Trainer: Benjamin Posch , MSc

by René Dretnik

Foto: Next Level Football Marketing

