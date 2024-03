Fußballthriller: Lafnitz II und Fürstenfeld liefern sich hochklassiges 3:3-Duell

Details Freitag, 29. März 2024 23:20

Ein packendes Duell in der Landesliga zwischen dem SV Lafnitz II und dem SK Raiffeisen Fürstenfeld endete in einem spektakulären 3:3-Unentschieden, das die 120 Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Michael Preisinger markierte einen Doppelpack

Hohes Tempo in einer hochklassigen Partie

Schon in der Anfangsphase spürte man die Spannung auf dem Platz, als die beiden Mannschaften sich zunächst abtasteten. Doch es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Fürstenfeld in der 12. Minute die Führung erzielten. Nach einem umstrittenen Zweikampf im Mittelfeld behielt Oliver Bacher die Nerven und vollendete eiskalt zum 1:0.

Die Lafnitzer steckten jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 36. Minute gelang Jura Stimac per Kopfball der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1. Doch kurz vor der Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Zunächst brachte Michael Preisinger die Heimelf in der 40. Minute mit 2:1 in Führung, nur um zwei Minuten später zu erleben, wie Elias Neubauer den erneuten Ausgleichstreffer für Fürstenfeld erzielte. Der Torschütze verzichtete aufgrund seiner Lafnitz-Vergangenheit aufs Jubeln. Mit dem 2:2 ging es in die Kabinen.

Elias Neubauer verzichte auf den Torjubel nach dem Treffer gegen seinen Exklub

In der zweiten Halbzeit war Lafnitz drückend überlegen

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Spannung hoch, mit Lafnitz, das drückend überlegen war, aber die Chancen nicht nutzte, um die Führung auszubauen. Doch in der 74. Minute gelang Michael Preisinger erneut ein Treffer, der die Heimischen jubeln ließ und sie in eine vermeintlich komfortable Position brachte.

Doch das Spiel war noch nicht vorbei. In der 96. Minute, in einer dramatischen Schlussphase, gelang den Gästen aus Fürstenfeld der Ausgleichstreffer. Vito Mörec versenkte nach einer Standardsituation und dem darauffolgenden Gestocher im 16er, den Ball im langen Kreuzeck. Danach pfiff Schiedsrichter Gerald Bognar das Spiel sofort danach ab.

Ein Spiel, das die Emotionen hochkochen ließ und bis zur letzten Sekunde für Spannung sorgte. Am Ende konnten beide Mannschaften stolz auf ihre Leistung sein, während die Zuschauer ein wahres Fußballspektakel erlebten.

So steht es um die Teams

Das Unentschieden zwischen dem SV Lafnitz II und dem SK Raiffeisen Fürstenfeld hatte weitreichende Auswirkungen auf die Tabellensituation beider Mannschaften.

Für den SV Lafnitz II bedeutete das Unentschieden, dass sie ihre Serie von ungeschlagenen Spielen fortsetzten. Mit sieben Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen haben sie eine solide Leistung in der Liga gezeigt, die es ihnen ermöglicht, sich im Mittelfeld der Tabelle zu positionieren.

Für den SK Raiffeisen Fürstenfeld hingegen war das Unentschieden eine verpasste Gelegenheit, sich von direkten Konkurrenten abzusetzen. Mit acht Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen haben sie weiterhin eine durchwachsene Saison hinter sich, in der sie sich auf dem siebten Platz der Tabelle befinden.

Das bevorstehende Spiel für den SV Lafnitz II gegen Hofmann Personal Ilzer SV verspricht eine weitere Herausforderung, während Fürstenfeld am selben Tag gegen SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch antreten wird. Beide Teams werden hart daran arbeiten müssen, um ihre Ziele in der Liga zu erreichen und sich weiter zu verbessern. Zuvor muss Fürstenfeld aber im Steirercup noch gegen Bad Gleichenberg ran.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch, Trainer Lafnitz II:

„Im eigenen Ballbesitz war das von den Jungs eine super Leistung. Trotzdem gilt es auch in diesen Momenten selbstkritisch zu sein und zu reflektieren, wie es in Zukunft gelingen kann, solche Spiele mit einem vollen Erfolg zu beenden.“

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Das Spiel war wie jede Woche Spitz auf Knopf. Diesmal haben wir uns gegen einen sehr guten Gegner - mit viel Leidenschaft - mit einem Punkt belohnt.“

Landesliga: SV Lafnitz II – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 3:3 (2:2)

96 Vito Moerec 3:3

73 Michael Preisinger 3:2

42 Elias Neubauer 2:2

40 Michael Preisinger 2:1

36 Jura Stimac 1:1

12 Oliver Bacher 0:1

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Pascal Legat - Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser (K), Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl - Luca Romeo Butkovic, Antonio Toni Trograncic, Michael Preisinger - Jura Stimac, Zvonimir Plavcic



Ersatzspieler: Aron Szakos, Lukas Michael Stefaner, Andreas Radics, Alexander Slanina, Christoph Prasch, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch , MSc

Fürstenfeld: Michael Grassmugg - Mario Krammer, Peter Kandlhofer, Christoph Friedl - Jan Meimer, Tobias Goldgruber, Andreas Kleindienst, Sebastian Prattes - Oliver Bacher, Andreas Glaser (K), Elias Neubauer



Ersatzspieler: Simon Sommer, David Fritz, Andreas Wilfling, Jan Felix Ritter, Florian Jessenitschnig, Vito Mörec



Trainer: Sascha Stocker , MSc

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos und ©nextlevelfootballmarketing

