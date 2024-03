Ilzer SV erwischt UFC Fehring auf falschem Fuß

Details Freitag, 29. März 2024 22:22

Mit der 0:1-Niederlage im Derby gegen Ilzer SV verlor Fehring auch den Platz an der Sonne. Mit breiter Brust war Fehring zum Duell mit Ilz angetreten – der Spielverlauf ließ bei UFC Fehring jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel war UFC Fehring in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Fehring stärker

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gäste: Die Fehringer bekommen nämlich einen Foulelfmeter. Ilz-Goalie Cerma errät aber die Ecke und hält bärenstark. In der Folge geht es Hin und Her und beide Mannschaften wollen die Führung. Vor allem Fehring drückt auf das 1:0, weil Ilz den Ball nicht wegbekommt, wird es brandgefährlich im 16er, aber irgendwie klärt Cerma jedes Mal. Kurz vor der Pause zappelt das Leder dann aber im Netz von Ilz, doch der das Schiri-Team gibt Abseits. Mit dem Pausenpfiff erzielen auch die Ilzer aus Abseitsposition das 1:0, doch wieder geht die Fahne hoch.

Ilz geht in Führung

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Fehringern, doch die Führug besorgt Ilz. Tepegöz steckt gut durch in die Tiefe und Pieber netzt flach seitlich rechts ein, der Tormann schaut dem Ball nur nach. Nur Augenblicke später die nächste Chance für Ilz, Gschiel ist vorm Goalie am Ball und legt ihn sich vorbei, aber etwas zu weit und der Ball geht ins Out. Die sind jetzt spielbestimmend und wollen die Entscheidung. Trotz der einen oder anderen Chancen bleibt es beim 1:0, was das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend hält. Fehring trifft dann auch noch die Stange. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Fehring aus.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt UFC Fehring den dritten Platz in der Tabelle ein. Zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Fehring hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ilzer SV im Klassement nach vorne und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt Hofmann Personal Ilzer SV nicht zur Entfaltung, sodass nur 28 erzielte Treffer auf das Konto von Ilz gehen. Ilzer SV verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und neun Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt UFC Fehring bei SV Raiffeisen Wildon an, während Ilz einen Tag zuvor die Reserve von SV Lafnitz empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Rainer Pein (Trainer Fehring): "Ich muss mir vorwerfen, dass ich es heute als Hauptverantwortlicher nicht geschafft habe, die Spieler mit der notwendigen Leidenschaft und Intensität auf den Platz zu schicken, welche in dieser Liga erforderlich sind. Daher übernehme ich die Verantwortung für diese katastrophale Leistung. Verlieren darf man, aber nicht so."

Karl Heinz Salchinger (Sektionsleiter Ilz): "Diese drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Damit ist der Anschluss in der Tabelle geschafft. Hätten wir verloren, hätte das ganz anders ausgesehen. Natürlich freuen wir uns über den Sieg."

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Julian Fabian, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilović, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz



Ersatzspieler: Elias Baumgartner, Jakob Fink, Tobias Höber, Maximilian Lindenmann, Michael Weitzer



Trainer: Rainer Pein

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Christoph Gschiel, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Jonas Ferdinand Kohl, Markus Hadler, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Simon Paier, Marcel Tunst, Tobias Breitenberger, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Landesliga: UFC Fehring – Hofmann Personal Ilzer SV, 0:1 (0:0)

47 Alexander Pieber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.