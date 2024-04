Kalsdorf feiert Heimsieg - Dritte Pleite von SV Lebring in Serie

Details Freitag, 05. April 2024 22:10

In einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen dem SC Kalsdorf und dem SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring lieferten sich zwei hochkarätige Mannschaften ein intensives Duell. Am Ende setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch.

Doppelpack von Gregor Grubisic

Schon in der 6. Minute brachte Gregor Grubisic die Heimmannschaft in Führung, als er eine abgefälschte Flanke von der rechten Seite per Kopf verwandelte. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es Lebring nicht, den Rückstand vor der Pause zu egalisieren, und so ging es mit einem 1:0 für Kalsdorf in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte gelang es Jonas Lang jedoch, für Lebring den Ausgleichstreffer zu erzielen. Nach einer präzisen Flanke von links verwandelte er gekonnt zum 1:1. Doch Kalsdorf ließ sich nicht entmutigen und drängte weiter auf den Sieg - bei Lebring ließ der Druck auf den Gegner ein wenig nach. In der 79. Minute gelang es den Gästen erneut, sich auf der rechten Seite durchzusetzen, und Grubisic vollendete einen Stanglpass zum 2:1. Die Partie stand nun auf Messers Schneide, mit beiden Mannschaften, die um jeden Ball kämpften.

Spiel auf Messers Schneide in der zweiten Halbzeit

Die Heimmannschaft hatte noch einige vielversprechende Chancen, darunter ein Stangenschuss von Lukas Schloffer und eine glänzende Möglichkeit für Rok Sirk, doch der Lebring-Goalie Tomislav Lipovac hielt sein Team im Spiel. Auch auf der anderen Seite zeigte Torhüter Alexander Strametz, sein Können und parierte einen Schuss von Herbert Rauter glänzend.

In der Nachspielzeit schien die Entscheidung gefallen zu sein, als Kalsdorf einen Freistoß ausführte und es zu einem Gestocher im Sechzehner kam. Der kurz zuvor eingewechselte Diter Duricic behielt die Nerven und schob den Ball zum 3:1 ins Netz, was den hart umkämpften Sieg für Kalsdorf besiegelte.

Weiter gehts für den SC Kalsdorf am Freitag, den 12.04.2024, um 19:00 Uhr, bei ASK Mochart Köflach. Zwei Tage später (10:30 Uhr) empfängt SV Lebring den Tabellenführer SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch.

Alexander Strametz rettete mit einer tolle Parade

Stimmen zum Spiel:

Jörg Schirgi, Trainer Kalsdorf:

"Das war ein verdienter Heimsieg. Die Mannschaft hat sehr kompakt verteidigt und sehr diszipliniert gespielt. Am Ende des Tages war das ein wichtiger Sieg für uns."

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

"Ich möchte dem Gegner gratulieren. Meiner Ansicht nach haben wir das Spiel komplett kontrolliert. Wir hatten gefühlte zehn Eckbälle, Kalsdorf hatte es schwer, zu Torchancen zu kommen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie Woche für Woche mitzieht. Für mich war das heute unser bestes Spiel, seit ich Trainer in Lebring bin."

Landesliga: SC Kalsdorf – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 3:1 (1:0)

94 Diter Duricic 3:1

79 Gregor Grubisic 2:1

58 Jonas Lang 1:1

6 Gregor Grubisic 1:0

Aufstellungen:

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Raphael Glanznig, Lukas Skrivanek, Rok Sirk, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Dominik Derrant

Ersatzspieler: Chris Weigelt, Roland Schadl, Samuel Rich Oteng, Sanel Hodzic, Edon Sahiti, Diter Duricic

Trainer: Mag. Jörg Schirgi

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Peter Tschernegg, Fabio Schwinger, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Jonas Lang

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Marco Heil, Martin Lanz, Herbert Rauter, Nejc Rober, Benjamin Pummer

Trainer: Robert Kothleitner

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

