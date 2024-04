Heimsieg: Der DSC fegt Tillmitsch im Steirercup aus dem Rennen!

Details Montag, 01. April 2024 20:42

Im Viertelfinale des Steirercups gastierte der Tabellenführer der Landesliga SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch beim Tabellenzwölften der Regionalliga dem DSC Wonisch Installationen. Bereits im Vorjahr waren die beiden Teams im Cup aufeinandergetroffen, damals setzte sich der Underdog noch mit 3:0 durch. Diesmal blieb die Überraschung aus - die Heimmannschaft gewann am Ende mit 3:2. Bis kurz vor Schluss roch es aber allerdings nach Verlängerung im Stadion. Die Weststeirer gaben mit diesem Erfolg ein Lebenszeichen ab, immerhin war dies der erste Pflichtsieg im Frühjahr.

Daniel Saurer markierte den wichtigen Treffer zum 3:2 und verhalf seiner Mannschaft somit zum Aufstieg

In der ersten Hälfte nahm Tillmitsch am Beifahrersitz Platz

In den ersten 45 Minuten hatten die Hausherren das Steuer fest in der Hand, die Gäste mussten auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Gerade in den ersten 15 Minuten fuhren die Heimischen los wie die Feuerwehr, kamen zu einigen Möglichkeiten - die Ausflüge in die Box waren aber zu harmlos. In Minute 39 führte scherzelte Kapitän Claudio Lipp einen Eckball von Christian Degen zur Mitte, wo Danis Markovic mit einem schnellen Volltreffer aus fünf Metern wie ein geübter Fahrer auf einer klaren Straße ins Tor navigierte und die Führung für die Gastgeber herstellte. Dies war auch zugleich der Pausenstand - somit durften die Heimischen von der Pole Position aus in den zweiten Durchgang starten.

In der zweiten Hälfte stellte Tillmitsch-Coach Bernd Windisch um und brachte mit Paul Krizanac und Bostjan Bizjak zwei neue Piloten aus der Boxengasse. Jetzt fand auch der Landesligist viel besser ins Spiel und kam auch öfters mal in Richtung Gefahrenzone der Deutschlandsberger. In Minute 49 brachte David Otter bringt eine Flanke von links punktgenau auf die zweite Stange. Dort lauerte Haris Hrustan und er traf per Direktabnahme zum 1:1 Ausgleich.

Phillip Posch erzielte ein Traumtor - es reichte aber nicht zum Weiterkommen.

In Durchgang zwei ging es schlagartig hin und her

Die Begegnung wurde jetzt immer besser und versetzte die rund 800 Besucher immer mehr in Extase. In der 63. Minute schnappte sich der DSC erneut die Führung! Zunächst feuerte Bajram Syla den Ball aus 20 Metern an die Querstange. Die Tillmitscher Abwehrreihe schaffte es jedoch nicht, den Ball zu klären. Nico Weinberger präzisierte eine Flanke auf Marco Fuchshofer und er vollendete aus rund sieben Metern Entfernung. Die Gäste kämpften jetzt weiter - zweimal verfehlte aber Thomas Maier mit einem Weitschuss das Ziel - es blieb beim 2:1 für Deutschlandsberg.

In Minute 82 ließ es Phillip Posch noch einmal krachen - er versenkte die Kugel aus 25 Metern im Netz. Neuer Spielstand 2:2. Jetzt rechneten alle im Koralmstadion bereits mit einer Verlängerung - als sich plötzlich Daniel Saurer in Szene setzte und nach schönem Zuspiel von Michael Wildbacher das Runde ins Eckige beförderte (89.). Jetzt war das Rennen um den Aufstieg ins Halbfinale entschieden - am Ende gingen die Hausherren als Sieger über die Ziellinie.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Dengg, Coach DSC:

"Im Grunde genommen war es über die 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg. Gratulation an die Mannschaft. Nach den harten Wochen haben die Jungs die richtige Antwort gegeben und konnten den DSC-Fans auf heimischen Feld wieder einmal einen Sieg schenken."

Gernot Ritter, Teammanager:

"In der ersten Halbzeit waren wir nicht im Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir taktisch umgestellt, sind wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen und ausgeglichen. Leider haben wir zum Schluss ein unglückliches Tor bekommen. Ich gratuliere dem DSC zum Aufstieg ins Halbfinale."

Viertelfinale Steirer-Cup:

DSC Wonisch Installationen - SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch 3:2 (1:0)

Koralmstadion Deutschlandsberg (Kunstrasen); 800 Besucher; Vonic - Altun - Amtmann

Torfolge: 1:0 (40. Markovic), 1:1 (50. Hrustan), 2:1 (63. Fuchshofer), 2:2 (83. Posch), 3:2 (89. Saurer)

Aufstellungen:

DSC Wonisch Installationen: Leonid Tafolli - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs, Jakob Mesaric - Christian Degen, Nico Weinberger, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer

Ersatzspieler: Jonas Veit, Marko Hadzic, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Ali Jan Noorzai, Dean Slisko, Michael Wildbacher

Trainer: Stefan Dengg

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Philipp Posch, Adam Radai, Thomas Maier, Timotej Polanc - Kirill Zolta Lakatos

Ersatzspieler: Markus Gröbacher, Dominic Andre Langbauer, Filip Smoljan, Simon Johannes Scheucher, Paul Krizanac, Bostjan Bizjak

Trainer: Bernd Windisch by René Dretnik Fotos: RIPU Sportfotos

