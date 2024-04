USV Gnas erkämpft sich drei Punkte gegen FC Gamlitz

Details Samstag, 06. April 2024 09:09

Durch ein 2:1 holte sich USV Gnas in der Partie gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz drei Punkte. Mit breiter Brust war Gamlitz zum Duell mit Gnas angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Gamlitz jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Führung für Gnas

In einer flotten Anfangsphase gingen die Gnaser in der achten Minute Führung, nachdem zuvor schon auf der Gnaser Torlinie gerettet werden musste. Nach einer schönen Aktion über die rechte Seite brachte Gnas Kapitän Raphael Kniewallner den Ball zur Mitte und Leo Kaufmann köpfelte aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung ein. In der 25. Min ging ein gefährlicher Freistoß von Daniel Rossmann aus gut 25 Metern knapp am Tor vorbei. Wenig später konnte sich Gnas-Goalie Michael Sammer in Szene setzen und wehrte einen gefährlichen Schuss von Gamlitz-Stürmer Oswald in den Corner ab. Nach einem weiten Friedl- Pass lief Gnas Verteidiger Clemens Lerner allein auf den Gamlitz Schlussmann zu, scheiterte aber aus kurzer Distanz. In der 37. Minute konnte sich Gnas Goalie Sammer abermals auszeichen, als er gegen Gamlitz-Kapitän Rode in höchster Not bravourös rettete. So ging es mit einer 1:0-Führung der Heimischen in die Halbzeit.

Gamlitz gibt Gas

War das Spiel in der ersten Hälfte noch sehr ausgeglichen, so übernahmen die Gäste mit Beginn der 2. Hälfte das Kommando und drängten die Heimischen in die Defensive. Nach einem Konter lief Gnas Kapitän Kniewallner in der 53. Minute auf das gegnerische Tor und wurde vom weit aus dem Tor geeilten Gamlitz Goalie gefoult. Schiedsrichter Kolasin entschied sofort auf Torraub und zeigte Gamlitz-Goalie Basha die rote Karte. In Unterzahl blieb Gamltz weiter am Drücker und kam nach rund 70 Minuten zum Ausgleich. Nach einer Flanke von der linken Seite in den Strafraum zögerte die Gnaser Abwehr und der Gamlitzer Stürmer konnte im Nachsetzen aus kurzer Distanz das 1:1 erzielen. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute. Gnas-Kapitän Kniewallner setzte sich auf der rechten Seite energisch durch, lief in den Strafraum und statt abzuschließen, legte er für den besser postierten Daniel Rossmann ideal quer, der aus kurzer Distanz einschießen konnte. Es blieb bis zur letzten Sekunde der fünfminütigen Nachspielzeit spannend, denn Gamlitz warf alles nach vorne.

USV Gnas bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 15. Platz. Die Heimmannschaft bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Gnas beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. FC Gamlitz verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Gamlitz überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Freitag trifft USV Gnas auf UFC Fehring, FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz spielt am selben Tag gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Die Jungs haben sich die 3 Punkte schon längst verdient. Heute wurden sie für ihre Leidenschaft endlich belohnt. Gamlitz spielt einen schönen und gepflegten Fußball, haben im eins gegen eins viele Spieler, die sich durchsetzen können und gute Lösungen in engen Räumen. Wir sind deshalb sehr froh über die Punkte und gehen motiviert das nächste Spiel an."

Aufstellungen:

Gnas: Michael Sammer - Marco Trummer, David Friedl, Tobias Kölli - Raphael Kniewallner (K), Daniel Rossmann, Clemens Lerner, Marc Pöllitsch, David Fink, Stefan Thomas Strohmaier - Leonhard Kaufmann



Ersatzspieler: Marcell Ancsin, Sebastian Roth, Jonas Rauch, Fabian Horvat, Jan Krobath, Bernhard Schantl



Trainer: Marko Kovacevic

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Endrit Basha, Gabriel Rode (K), Martin Oberluggauer, Michael Lercher, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Nico Zürngast, Kenan Dzakovac, Timotej Mate, Ivan Mihaljevic, Dominik Oswald



Ersatzspieler: Matej Andrejc, Philip Bruno Fuchs, Boris Planeta, David Katzianschütz, Sandro Sabathy, Alen Polanec



Trainer: Rene Jurtin

Landesliga: USV Gnas – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 2:1 (1:0)

85 Daniel Rossmann 2:1

70 Dominik Oswald 1:1

8 Leonhard Kaufmann 1:0

Foto: Andy Zach

