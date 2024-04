Das Beste zum Schluss: Postl erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Samstag, 06. April 2024 09:35

In der hitzigen Landesligabegegnung zwischen Tus Heiligenkreuz am Waasen und FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. wurde das Publikum mit einem packenden 3:3-Unentschieden belohnt.

Matthias Postl sorgte mit einem Last-Minute-Tor für das Unentschieden

Sehr ängstliche Hausherren in der ersten Halbzeit

Der Auftakt gehörte Damjan Kovacevic, der in der 18. Minute mit einem präzisen Schuss das erste Tor für die Gäste erzielte und damit die Heimfans in Staunen versetzte. Bis zur Halbzeitpause behauptete sich FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. knapp in Führung.

Nach dem Seitenwechsel legte Michael Haas in der 58. Minute nach und erhöhte den Vorsprung für Eggendorf/Hartberg Amat. auf 2:0. Doch dann kam die Wende: In der 65. Minute unterlief Kovacevic ein unglückliches Eigentor, das Tus Heiligenkreuz am Waasen den Anschlusstreffer zum 1:2 bescherte.

Drei Treffer fielen in den letzten zehn Minuten

Die Spannung stieg, als der Gastgeber in der 80. Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Die Fans wurden in Ekstase versetzt, als Matej Pucko nur eine Minute später Tus Heiligenkreuz die 3:2-Führung brachte. Doch das Drama war noch nicht vorbei: Matthias Postl sicherte Eggendorf/Hartberg mit einem Last-Minute-Treffer das Unentschieden. In der Nachspielzeit sorgte Postl für den 3:3-Endstand (91.).

Am Ende mussten sich Heiligenkreuz und FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. mit einer hart erkämpften Punkteteilung zufriedengeben, während die Zuschauer eine mitreißende Partie erlebt hatten.

Tus Heiligenkreuz tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:00 Uhr, bei FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimmen zum Spiel:

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"In der ersten Halbzeit sind wir zu ängstlich aufgetreten und auch verdient in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft, haben leider kurz vor Schluss noch den Ausgleich bekommen."

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg-Amateure:

"Im ersten Spielabschnitt hatten wir die totale Spielkontrolle, sauberes Positionsspiel und eine sehr konzentrierte Defensivleistung führten zu einer hochverdienten Pausenführung. Mit dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wir hatten dabei Möglichkeiten auf das 3:0 als auch auf das 3:1! Der Gegner nützte unsere Ballverluste und Fehler eiskalt aus. Das wir in der Nachspielzeit noch ausgleichen, sogar noch die Möglichkeit auf den Lucky Punch hatten sowie die Entwicklung auf einzelnen Positionen und als Mannschaft lassen mein tolles Trainerteam und mich ein zufriedenes Resümee ziehen!"

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat, 3:3 (0:1)

91 Matthias Postl 3:3

81 Matej Pucko 3:2

80 Nino Koepf 2:2

65 Eigentor durch Damjan Kovacevic 1:2

58 Michael Haas 0:2

18 Damjan Kovacevic 0:1

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Jure Jevsenak, Lukas Ratschnig (K) - Manuel Leeb, Marco Heibl, Emre Koca, Johannes Driesner - Patrick Unterkircher, Florian Pinnitsch, Nino Köpf

Ersatzspieler: Matej Radan, Luka Orsulic, Matej Pucko, Bence Latyak, Belmin Bevab

Trainer: Mag. Johannes Thier

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Sam Schutti, Erik Schellenberger

Ersatzspieler: Harald Postl, Lind Hajdari, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet, Tobias Stoppacher, Lukas Pfleger

Trainer: Markus Karner

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.