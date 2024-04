Dank Hoic-Doppelpack: SV Wildon schockt UFC Fehring

Details Samstag, 06. April 2024 22:05

Mit SV Wildon und UFC Fehring trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Wildon aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Raiffeisen Wildon heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Fehring gegen SV Raiffeisen Wildon mit 2:1 die Nase vorn.

Keine Tore

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne. Wildon findet auch gleich eine Gelegenheit vor, kann aber nicht treffen. Dann übernehmen die Fehringer das Kommando, scheitern aber gleich zwei Mal aus sehr guter Position. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehört dann Wildon, doch Treffer gibt es weiter keine. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Wildon mit Doppelschlag

Für das erste Tor sorgte Matej Hoic. In der 50. Minute traf der Spieler von SV Wildon nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen und einem Assits von Kancilija ins Schwarze. Kurz darauf ist der Doppelschlag perfekt. Nazar Gurban schoss die Kugel nach schöner Vorlage von Hoic zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (52.). Den gebrauchten Tag von UFC Fehring unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Christopher Spanring durch eine Rote Karte (77.). Doch auch bei Wildon ändert sich etwas, denn Goalie Waltl muss verletzt raus, wodurch Stürmer Rauter sich ins Tor stellt. Hoic war es, der kurz vor Ultimo nach einem schönen Pass das 3:0 besorgte und Wildon inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Schließlich strich SV Raiffeisen Wildon die Optimalausbeute gegen Fehring ein.

Die Saison von SV Wildon verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Wildon nun schon elf Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. SV Raiffeisen Wildon erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat UFC Fehring derzeit auf dem Konto. Fehring kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SV Wildon in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken.

Am kommenden Freitag trifft Wildon auf die Zweitvertretung von SV Lafnitz, UFC Fehring spielt am selben Tag gegen USV Gnas.

Patrick Schlatte (Trainer Wildon): "Ein absolut verdienter Sieg, vor allem im zweiten Durchgang haben wir es routiniert und souverän gespielt. Auch wenn Fehring super Möglichkeiten vorfanden, hatten wir einen überragenden Waltl im Tor. Großes Lob an die Mannschaft, die sehr vieles heute umsetzte, was vorgegeben wurde."

Aufstellungen:

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Andreas Boßler, Kenan Jasarevic, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Kenan Iljazovic



Trainer: Roland Spreitzer

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Julian Fabian, Jan Patrick Unger, Tobias Koller, Josip-Domagoj Hranilović, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Marco Lindner - Felix Glanz



Ersatzspieler: Timo Zieser, Julian Leitgeb, Tobias Höber, Paul Leitgeb



Trainer: Rainer Pein

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – UFC Fehring, 3:0 (0:0)

88 Matej Hoic 3:0

52 Nazar Gurban 2:0

50 Matej Hoic 1:0

