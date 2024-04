Eggendorf/Hartberg Amateure schießen SC Bruck/Mur aus dem Stadion

Details Samstag, 13. April 2024 20:19

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure und SC Stadtwerke Bruck/Mur mit dem Endstand von 6:0. Hartberg setzte sich standesgemäß gegen SC Bruck/Mur durch. Im Hinspiel hatte Eggendorf/Hartberg einen 2:0-Sieg für sich reklamiert. Damit geht das Debüt von Trainer Harald Lechner bei den Bruckern ordentlich in die Hose. Vor dem morgigen Duell von Lebring und Tillmitsch liegen die Murstädter sechs Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Hartberger Doppelschlag

Die Hartberger starten druckvoll ins Spiel. Doch bevor noch das erste Tor fällt, nimmt das Schicksal der Brucker seinen Lauf. Torwart Marcel Kai Maierhofer muss in der 17. Minute verletzt ausgewechselt werden und Lukas Thonhofer wird eingewechselt. Er sollte später beim 0:4-Gegentor gegen die Stange kracht und benommen weiterspielen muss, doch der Reihe nach. Mit einem schnellen Doppelpack jeweils in Folge von Elfmetern (30./32.) zum 2:0 schockte Emir Redzic Bruck/Mur. Mit dem 3:0 durch Lukas Hirschböck schien die Partie bereits in der 37. Minute mit den FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateuren einen sicheren Sieger zu haben. Die Gastgeber dominierten den Gegner zur Pause nach Belieben und gingen mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Klare Sache

Auch im zweiten Durchgang ist es weitgehend ein Spiel auf schiefer Ebene. Mit dem 4:0 für Eggendorf/Hartberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). In der 56. Minute legte Nelson Prenner zum 5:0 zugunsten von Hartberg nach. Der Treffer von Hirschböck in der 73. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Gerhard Kressl pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die Eggendorf/Hartberg Amateure bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Bei Eggendorf/Hartberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Durch die drei Punkte verbesserten sich die FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure im Tableau auf die zweite Position. Eggendorf/Hartberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Eggendorf/Hartberg zwölf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur acht Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat Hartberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Eggendorf/Hartberg Amat. setzte es eine neuerliche Pleite, womit SC Stadtwerke Bruck/Mur im Klassement weiter abrutschte. SC Bruck/Mur schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 45 Gegentore verdauen musste. Bruck/Mur musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Stadtwerke Bruck/Mur insgesamt auch nur sechs Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Not von SC Bruck/Mur wird immer größer. Gegen Eggendorf/Hartberg verlor Bruck/Mur bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Freitag trifft Eggendorf/Hartberg auf FC Hohenhaus Tenne Schladming, SC Stadtwerke Bruck/Mur spielt am selben Tag gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben sieben Verletzte und einen Gesperrten gehabt. Das ist zu viel. Dann muss auch noch unser Tormann nach 20 Minuten verletzt raus. Es kommt im Moment einfach alles zusammen und dann trifft der Gegner auch noch aus jeder Position. Sehr bitter!"

Markus Karner (Trainer Hartberg): "Die Anfangsphase war sehr ausgeglichen, zum einen weil es Bruck sehr gut machte und zum anderen weil wir unsere Inhalte nicht sauber am Platz brachten! Der Doppelschlag, jeweils nach Elfmeter durch tolles Offensivspiel provoziert, lenkte das Spiel in unsere Richtung! Unsere Mannschaft lieferte anschließend eine sehr konzentrierte und professionelle Leistung über die gesamte Spieldauer ab! Lukas Hirschböck,der an vier Treffern direkt beteiligt war und das Landesliga-Debüt von Manuel Gschiel möchte ich noch erwähnen! Ab sofort gilt es den Fokus auf die kommende Wettkampfwoche zu richten!"

Aufstellungen:

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Lukas Hirschböck, Can Kisa, Nelson Prenner, Michael Hutter, Thomas Rotter, Michael Haas, Tobias Pfeffer, Matthias Postl, Erik Schellenberger



Ersatzspieler: Harald Postl, Jakob Mauerhofer, Marcel Laschet, Tobias Stoppacher, Manuel Gschiel, Lukas Pfleger



Trainer: Markus Karner

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani (K), Christoph Graschi - Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Dario Sekic - Lukas Tomic, Marvin Folger-Wöls



Ersatzspieler: Lukas Thonhofer, Martin Gschiel, Nico Dormann, Leke Krasniqi



Trainer: Harald Lechner

Landesliga: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 6:0 (3:0)

73 Lukas Hirschböck 6:0

56 Nelson Prenner 5:0

48 Thomas Rotter 4:0

37 Lukas Hirschböck 3:0

32 Emir Redzic 2:0

30 Emir Redzic 1:0

Fotos: RIPU Sportfotos

