SV Lafnitz II gewinnt Acht-Tore-Festival gegen SV Wildon

Am Freitag begrüßte die Zweitvertretung von Lafnitz SV Wildon. Die Begegnung ging mit 5:3 zugunsten von SV Lafnitz II aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lafnitz II die Nase vorn. Das Hinspiel hatte Wildon mit 2:1 für sich entschieden.

Wildon-Coach Spreitzer muss sich geschlagen geben

Tormaschine startet

Die Gäste gingen vor 100 Zuschauern in Führung. Matej Hoic war es, der in der siebten Minute mit einem Volleyschuss aus 20 Metern zur Stelle war. Jetzt erst recht, dachte sich Marc Kögl, der kurz nach dem Nackenschlag per Kopf nach einem Corner den Ausgleich parat hatte (9.). Damit ist wieder alles offen und es geht Hin und Her. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Christoph Prasch das 2:1 nach (40.) - er setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und versenkt das Leder unter die Latte. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den SV Lafnitz II für sich beanspruchte.

Hin und Her

In der 47. Minute brachten die Gastgeber das Netz zum Zappeln - zwei Wildoner fahren daneben und schon steht es 3:1. Die Wildoner lassen sich vom dritten Gegentor aber nicht unterkriegen, sondern schlagen zurück. Miha Kancilija traf vom 16er zum 2:3 zugunsten von SV Raiffeisen Wildon (63.) flach ins Eck. Michael Preisinger erhöhte für Lafnitz II per Abstauber auf 4:2 (68.) - er bekam das Leder nach einer tollen Einzelaktion von Murataj ideal serviert und trifft. Max Rauter verkürzte für SV Wildon später in der 78. Minute per Abstauber auf 3:4. Kurz vor Schluss traf SV Lafnitz II (95.) nach einem Konter zum 5:3. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Lafnitz II Wildon 5:3.

Nachdem SV Lafnitz II die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Lafnitz II aktuell den zweiten Rang. SV Lafnitz II sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Lafnitz II verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Seit neun Begegnungen hat SV Lafnitz II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

In der Tabelle liegt SV Raiffeisen Wildon nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Wildon derzeit auf dem Konto. Wildon baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag reist Lafnitz II zu USV Gnas, zeitgleich empfängt SV Raiffeisen Wildon Hofmann Personal Ilzer SV.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "„Hut ab vor der Leistung von beiden Mannschaften. Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft, aber leider war der Gegner effektiver. Gratulation an Lafnitz.“

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Pascal Legat - Nico Resch, Stefan Trimmel, Marc Kögl (K), Christoph Prasch - Andreas Radics, Mink Martin Peeters, Antonio Toni Trograncic, Michael Preisinger, Edon Murataj - Zvonimir Plavcic



Ersatzspieler: Aron Szakos, Lukas Michael Stefaner, Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch

Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Robert Pusaver - Nazar Gurban, Sandro Foda, Miha Kancilija, Marc Möstl, Patrick Franz Schlatte (K), Markus Farnleitner, Zorko Gal - Matej Hoic



Ersatzspieler: Roland Harmuss, Tiziano Klamler, Felix Pegam, Max Rauter, Fran Slamberger, Lukas Waltl



Trainer: Roland Spreitzer

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Raiffeisen Wildon, 5:3 (2:1)

95 Edon Murataj 5:3

78 Max Rauter 4:3

68 Michael Preisinger 4:2

63 Miha Kancilija 3:2

47 Edon Murataj 3:1

40 Christoph Prasch 2:1

9 Marc Kögl 1:1

7 Matej Hoic 0:1

