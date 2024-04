Riegel rettet SC Bruck/Mur Punkt gegen FC Gamlitz

Details Freitag, 19. April 2024 23:17

1:1 hieß es nach dem Spiel von SC Stadtwerke Bruck/Mur gegen FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz. SC Bruck/Mur zog sich gegen FC Gamlitz achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Gamlitz einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Keine Treffer

Das Spiel ist von der ersten Minute hart umkämpft. Die beiden Mannschaften schenken sich nichts. Tore sollte es im ersten Durchgang aber keine geben. Es fehlt auch an zwingenden Tormöglichkeiten. So geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Führung und Ausgleich

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jonas Jauk sein Team in der 47. Minute. Damit gelingt den Gästen ein Blitzstart. In der Folge werfen die Gastgeber alles in die Schlacht. Und man wird belohnt. Doch bevor das passiert, muss Bruck - wie schon letzte Woche den Goalie verletzt auswechseln. Maierhofer, der selbst vorige Woche für den Stammtorwart einspringen musste, verletzte sich bekanntlich auch und konnte dieses Mal nicht bis zum Schluss spielen. So musste Daniel Gräf, der schon lange kein Pflichtspiel mehr gemacht hatte und kurz vor dem Match angemeldet werden musste, ran. Für den späten Ausgleich war Mark Riegel verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Die Murstädter bleiben auch am Drücker und wollen nachlegen, doch daraus wird nichts. Letztlich trennten sich Bruck/Mur und FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz remis.

SC Stadtwerke Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber belegt mit 22 Punkten den 14. Tabellenplatz. SC Bruck/Mur verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Zuletzt war bei Bruck/Mur der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

FC Gamlitz führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Acht Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Gamlitz momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist SC Stadtwerke Bruck/Mur zu UFC Fehring, zeitgleich empfängt FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Es war heute wieder ein schwierges und kompliziertes Spiel. Es war aber auch ein geiles Spiel von beiden Teams. Wir hatten aber wieder viele Ausfälle. So mussten wir einen Tormann wieder anmelden, der schon ewig nicht gespielt hat. Wir haben kämpferisch eine Top-Leistung gezeigt. Wir haben trotz Rückstand nicht aufgegeben. Wir haben uns dann belohnt mit dem Ausgleich und hätten sogar die Chance auf die Führung gehabt. Das war heute ein kräftiges Zeichen der Mannschaft. Es war schön zu sehen nach den letzten Partien. Jetzt haben wir nächste Woche das schwere Auswärtsspiel in Fehring. Wir haben dort nichts zu verlieren."

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Christoph Graschi, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Lukas Tomic



Ersatzspieler: Daniel Gräf, Martin Gschiel, Leke Krasniqi, Marvin Folger-Wöls, Dario Sekic



Trainer: Harald Lechner

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Matej Andrejc, Michael Lercher, Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, David Katzianschütz (K), Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Jonas Jauk



Ersatzspieler: Endrit Basha, Martin Oberluggauer, Philip Bruno Fuchs, Sandro Sabathy, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic



Trainer: Zoran Begic

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz, 1:1 (0:0)

82 Mark Riegel 1:1

47 Jonas Jauk 0:1

