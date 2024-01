Thomas Neuhold - Nachfolger einer Legende

Details Samstag, 13. Januar 2024 13:51

Der SC Unterpremstätten ist im letzten Sommer in der Oberliga Mitte angekommen. Das war massiv der Verdienst des langjährigen Trainers Gerhard Schlatzer. Unter ihm hob man den Verein im Süden von Graz auf ein neues sportliches Level. Der Coach arbeitete über Jahre daran den SCU zu einer Mannschaft mit einem Spielsystem zu formen und junge Kicker aus der Jugend und dem Umland in das Team einzubauen.

Man spielt eine tolle Saison - hier feiert man nach einem 3:0 Sieg gegen Werndorf

Kurz vor Ende der letzten Spielzeit erlitt der Fußballlehrer dann seinen zweiten Herzinfarkt und beendete mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Man vollendete die Meisterschaft mit dem Titel und präsentierte mit dem neuen Sportlichen Leiter Dirk Klinser und Trainer Thomas Neuhold eine klassische Lösung der geteilten Verantwortung.

Der SCU startete fulminant in die erste Oberligasaison in der Vereinsgeschichte und ist nach der Herbstrunde auf dem dritten Platz der Tabelle - leidglich zwei Spiele wurden in der gesamten Spielzeit verloren. Neuhold hat somit bewiesen, dass er in die großen Fußstapfen der Legende Schlatzer treten kann und seinen eigenen Weg geht und ebenso seine Spuren hinterlassen wird.

Thomas Neuhold im Wordrap

Ein besonderes Spiel?

"Mein denkwürdigstes Spiel als Trainer war der Aufstieg mit Lieboch in die Gebietsliga. Niemand hatte nach dem ersten Relegationsspiel mehr gedacht, dass es noch zu schaffen sei. Jedoch haben wir es nach einem unglaublichen Rückspiel geschafft."

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Unter Werner Gregoritsch, sowie Bernd Kovacic bei den GAK Amateuren zu spielen. Kein Moment, sondern einfach ein Wahnsinn, so etwas erleben zu dürfen!"

Lieblingsspeise?

"Flecksuppe von meinem Vater, ganz klar!"

Lieblingsgetränk?

"Ein Bierchen!"

Mein Lieblingsverein?

"Zurzeit SC Unterpremstätten unter der Führung vom sportlichen Leiter Herrn Dirk Klinser (lacht), haha - was soll ich denn jetzt anders sagen?"

Mein Lieblingsspieler?

"Ist mein Sohn der zurzeit in Gamlitz spielt."

Was mag ich überhaupt nicht?

"Lügen sowie Unprofessionalität!"

Was mag ich besonders?

"Siege gemeinsam im Team zu feiern."

Persönliche Ziele im Fußball?

"Meine Ziele ist es mit jeder Mannschaft, die ich als Trainer übernehme, um den Aufstieg zu spielen."

Ligaportal?

"Informationen zum schönsten Sport der Welt!"

