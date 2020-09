Nicht zu stoppen: Mooskirchen fährt gegen Gössendorf Sieg Nummer vier ein!

Details Samstag, 19. September 2020 08:45

Am 4. Spieltag trifft in der Oberliga Mitte/West der USV Draxler Mooskirchen auf den SV roomZ-Hotels Gössendorf. Und dabei gelingt es den Eccher-Schützlingen knapp aber doch den bereits vierten Saisondreier sicherzustellen. Da scheint sich heimlich still und leise ein weiterer Titelmitfavorit herauszumausern. Die Gössendorfern hadern etwas mit dem Schicksal. Trotz guter Darbietungen reichte es bislang erst zu drei Zählern. Der Spielleiter war Gerhard Wango, assistiert wurde er von Nedim Zahirovic und Peter Pirosko. 200 Zuseher waren auf der Josef Tanzer Sportanlage mit von der Partie.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Der Gastgeber versteht es vom Start weg sehr dominant aufzutreten. Bereits in der 3. Minute findet Kapitän Stefan Hackl per Kopf die erste Möglichkeit für Mooskirchen vor. Aber Gästekeeper Manuel Köhler reagiert hervorragend und kann damit ein Gegentor verhindern. Nachfolgend wissen sich aber auch die Wintschnigg-Mannen entsprechend in den Vordergrund zu stellen. In der 27. Minute ist es Martin Pöschl, der die Topgelegenheit auf das 0:1 in den Sand setzt. Dann ist es Stefan Rinner, der Mooskirchen-Torhüter Philipp Krämer auf den Prüfstand stellt. So gesehen waren die es die Gäste, die in der ersten Chancenplus verzeichnen - Halbzeitstand aber 0:0.

Daniel Resch trifft für Mooskirchen

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es zu fünf Verwarnungen, bekommen die Zuseher eine Begegnung zu sehen, die weitgehendst auf Augenhöhe abläuft. Gleich nach Wiederbeginn versäumt Christoph Fuchs einen Hackl-Querpass nur knapp. Was die Gössendorfer aber nicht davon abhalten sollten, das Spiel auch in weiterer Folge offen zu gestalten. Die wirklich dicken Dinger bleiben beidseitig vorerst jedoch aus. Aber die Gäste geben doch zu erkennen, dass man gegen den Seriensieger auch mit einem Punkt gut leben könnte. Aber in der 74. Minute kommt es dann zum spielentscheidenden Treffer. Nach einer optimalen Corner-Vorlage von Felix Schmied ist es Daniel Resch, der die Chance zu finalisieren weiß. Dieses 1:0 sollte letztlich reichen - Mooskirchen darf über Sieg Nummer vier jubeln.

USV MOOSKIRCHEN - SV GÖSSENDORF 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 (74. Resch)

Stimme zum Spiel:

Maximilian Pacher, Sektionsleiter Gössendorf:

"Die Partie war zum Großteil auf des Messers Schneide gestanden. Dem Spielverlauf nach hätten wir uns zumindest diesen einen Punkt verdient. Aber leider konnten wir uns für unsere ansprechende Leistung letztendlich nicht belohnen."

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten