Frohnleiten holt alten Bekannten aus Futsal-Bundesliga

SV Frohnleiten hat in letzter Sekunde noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Verein aus der Oberliga Mitte-West sicherte sich die Dienste eines alten Bekannten, der bereits in der Vergangenheit durchaus erfolgreich das Trikot der Frohnleitener getragen hat. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Frohnleiten holte Bono Vucic zurück an seine alten Wirkungsstätte. Offensivmotor Vucic stand zuletzt bei Übelbach in der Gebietsliga Mitte unter Vertrag, möchte jetzt aber wieder in der Oberliga glänzen. "Es freut mich riesig, wieder zurück zu sein", so Vucic, der sich in der Winterpause sowie auch in allen anderen Lockdown- oder lockdown-ähnlichen Phasen in der Futsal-Bundesliga beim Futsal Club Komusina wirbelte.