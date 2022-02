Oberliga Mitte: Beschränkt sich Titel/Abstiegskampf auf wenige Vereine?

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 18:11

Am Freitag, 18. März ist es auch in der Oberliga Mitte/West soweit. Da ertönt der Anpfiff zur mit Spannung erwarteten Rückrunde. Derzeit hat es den Anschein, dass sich den Meistertitel zwei Teams untereinander ausmachen werden. Denn Mooskirchen weist einen 4-Punkte-Vorsprung auf Köflach auf. Dahinter ist wenig los, dann erst kommt Gabersdorf, denen man noch Außenseiterchancen zubilligen muss. Auch am anderen Ende der Tabelle deutet vieles darauf hin, dass eine Vorentscheidung gefallen ist. Es sei denn die beiden Nachzügler, Gleinstätten und Pachern wachsen über sich hinaus bzw. kann der Anschluss doch noch hergestellt werden.

Testspiele KW 07/08 (14. - 24. Feber):

Köflach - ATSV Wolfsberg (KLL) 2:2 (1:2) Tore: Sidar, Filipovic

Köflach - St. Margarethen/R. (ULS) 4:0 (1:0) Tore: Filipovic 2, Sidar, Klug

Bärnbach - Lankowitz (GLW) 2:2 (1:2) Tore: Rabitsch 2

KSV Amateure (OLN) - Bärnbach 3:2 (1:0) Tore: Rabitsch, ET

Großklein - Mettersdorf (LL) 1:3 (0:2) Tor: Zagar-Knez

Heiligenkreuz (LL) - Großklein 2:2 (1:1) Tore: Oswald, Zagar-Knez

Gratkorn - Voitsberg (LL) 1:1 (0:1) Tor: Basoda

Gratkorn - St. Stefan/Stainz (GLW) 1:0 (1:0) Tor: Bajric

Rebenland - Unterpremstätten (ULM) 0:1 (0:0)

FC Leibnitz (ULW) - Rebenland 4:2 (0:1) Tore: Pecovnik 2

Allerheiligen (RLM) - Gössendorf 3:0 (0:0)

Gössendorf - Eichkögl (OLS) 4:2 (2:0) Tore: Tadzic 2, Klamler, Ruchti

Frohnleiten - Peggau (ULM) 7:1 (3:1) Tore: Raimann 3, Wolf, Wagner, Traxler, ET

Frohnleiten - Hengsberg (ULW) 4:1 (1:1) Tore: Isenburg, Wolf, Binfor, Wagner

Michael Wallner (Köflach) versus Matic Golob (Großklein): Hartumkämpfte Duelle stehen in der OLM wiederum auf der Tagesordnung.

Eichkögl (OLS) - Tobelbad 3:1 (1:1) Tore: Kemfelja

Pölfing-Brunn (ULW) - Tobelbad 0:3 (0:0) Tore: Marku, Röxeis, Matekalo

Pachern - Kirchberg (OLS) 3:4 (2:3) Tore: Jury 2, Bracun

Pachern - Heiligenkreuz 2:6 (1:2) Tore: Koss, Weitzer

Gralla (ULW) - Straß 0:0

Straß - GAK Amateure (ULM) 2:5 (1:3) Tore: Mestrovic, Aganovic

Gleinstätten - Lannach (ULW) 2:2 (1:2) Tore: Koren, Krizanac

Allerheiligen (RLM) - Gleinstätten 4:0 (0:0)

Rein - Allerheiligen (RLM) 5:3 (3:0) Tore: Kohlbacher 2, Stoimaier 2, Mack

Waldbach (OLS) - Rein 2:4 (0:3) Tore: Stoimaier 2, Pinnitsch 2

Gleisdorf (RLM) - Mooskirchen 4:2 (2:0) Tore: Pummer, Rothschedl

Mooskirchen - Lannach (ULW) 3:1 (1:0) Tore: T. Luttenberger 2, Fuchs

Gabersdorf - Siebing (GLS) 10:1 (5:0) Tore: M. Luttenberger 4, Schuster, Federer, Koren, Jurzin, Walter, Wolkinger

Ilztal (OLS) - Gabersdorf 6:1 (2:0) Tor: Koinegg

Startrunde (18. - 20. März):

Gratkorn - Mooskirchen, Pachern - Köflach, Frohnleiten - Rein, Bärnbach - Gabersdorf, Tobelbad - Straß, Gleinstätten - Großklein, Rebenland - Gössendorf

