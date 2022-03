Knappe Angelegenheit: Pachern unterliegt Köflach mit 0:1

Details Samstag, 19. März 2022 00:12

Der Favorit hat sich durchgesetzt: Der ASK Mochart Köflach trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Pachern davon. Luft nach oben hatte ASK Köflach dabei jedoch schon noch, denn die Gäste verzeichneten einen Stangenschuss. Die Milicevic-Elf trennt jetzt nur mehr ein Punkt vom Leader Mooskirchen.

Pachern-Coach Gerald Ulmer ärgert sich über den Schiedsrichter

Ein strittiger Elfmeter führte zum Köflacher Sieg

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Obwohl der ASK Köflach die spielbestimmende Mannschaft war ging es mit einem Gleichstand in die Kabinen. Ein Lattenknaller von Benjamin Klug und ein Schuss von Lukas Sidar, der von einem Pachener Abwehrspieler super geblockt wurde, waren die einzigen Höhepunkte im ersten Durchgang.

Das einzige Tor dieser Begegnung fiel in der 50. Minute. Nach einer strittigen Situation im Strafraum der Hausherren zeigte Schiedsrichter Martin Wangg auf den Elfmeterpunkt - diesen verwertete Nikica Filipovic staubtrocken und stellte somit die 1:0 Führung der Gäste her. Vier Minuten vor Schluss hätte Robert Kulas noch den Ausgleich erzielen können, der kurz zuvor eingewechselte 20jährige Kroate setzte seinen Schuss aber aus vier Metern neben das Tor. Am Ende machte ein Tor den Unterschied aus - die Gäste durften die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Die 41 Gegentreffer von Pachern sind der negative Bestwert in der Liga

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Pachern. Die mittlerweile 41 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Pachern kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. SV Pachern hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die fünfte Pleite am Stück.

Der Zu-null-Sieg lässt ASK Köflach passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv konnte Köflach in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 39 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die letzten Resultate von ASK Köflach konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Freitag reist Pachern zu SV Strass, zeitgleich empfängt Köflach Tus RB Rein.

Stimmen zum Spiel:

Gerald Ulmer, Trainer Pachern:

„Der Schiedsrichter hat das Spiel durch den Elfmeter entschieden, sonst wäre es wahrscheinlich 0:0 ausgegangen.“

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„Mit dem Ergebnis muss ich zufrieden sein. Mit dem Spiel nicht unbedingt. Es ist immer schwierig, das erste Spiel nach der Vorbereitung zu bestreiten. Deshalb waren das heute drei sehr wichtige Punkte. Ich habe so ein Spiel erwartet, war mir aber auch sicher, dass wir ein Tor erzielen werden."

Startaufstellungen:

SV Pachern: Marin Romac - Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Oliver Weitzer, Manuel Schaffer, Sebastian Koss, Martin Ulmer - Lukas Bracun, Paul Jury, Atilla Okan Saro

ASK Köflach: Ivan Benko - Benjamin Klug (K), Nemanja Boljanovic - Manuel Sidar, Moritz Holzerbauer, Niko Maric, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar, Nico Schuster, Nikica Filipovic

Oberliga Mitte: SV Pachern – ASK Mochart Köflach, 0:1 (0:0)

50 Nikica Filipovic 0:1

by René Dretnik

