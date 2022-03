Leader strauchelt: USV Mooskirchen bekommt von Gratkorn einen Dämpfer

Details Freitag, 18. März 2022 23:03

FC Raiffeisen Gratkorn stellte USV Draxler Mooskirchen ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 1:0 nach Hause. Die Experten wiesen USV Mooskirchen vor dem Match gegen FC Gratkorn die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Mit einer defensiven Meisterleistung brachten die Hausherren den Vorsprung über die volle Distanz und freuten sich am Ende über die drei Punkte.

Der FC Gratkorn feiert den Sieg gegen den Herbstmeister Mooskirchen

Mooskirchen mit acht Ausfällen

Auf schwierige Mission begab sich der Herbstmeister Mooskirchen gegen den ehemaligen Zweitligisten FC Gratkorn. Die Eccher-Elf musste gleich acht Spieler vorgeben - neben vier Verletzten, mussten noch drei weitere wegen Covid zu Hause bleiben - ein Stammspieler war beruflich verhindert. Dementsprechend unsicher und nervös traten die Gäste auch auf - das Werkl lief nicht so rund, wie man es sonst bei den Mooskirchnern gewohnt war. Auf der Gegenseite merkte man es auch den Gastgebern an, dass sie das erste Meisterschaftsspiel nach der langen Winterpause bestritten.

Ein Tor reichte zum Gratkorner Sieg

Die Begegnung plätscherte im Großen und Ganzen so dahin - zwei Freistöße von Gratkorn waren bis zum Treffer die einzigen nennenswerten Möglichkeiten. In der 42. Minute ließen die Hausherren kurz ihre Offensivstärke aufblitzen - ein schneller Ball auf den linken Flügel wurde direkt in die Mitte abgelegt und Kian Kadkhodaei ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und stellte vor 103 Fans einen Treffer für Gratkorn sicher.

Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatten sich die Gastgeber bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht, denn im zweiten Durchgang war die kompakt stehende Gratkorner Defensive nicht zu bezwingen - allerdings war Mooskirchen bei diesem Spiel auch zu zahnlos. Während FC Raiffeisen Gratkorn am kommenden Freitag SV Frohnleiten MM Karton empfängt, bekommt es USV Mooskirchen am selben Tag mit ATUS Bärnbach zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

„Das war heute eine nervöse und zerfahrene Partie von beiden Teams. Wir haben zwar unsere Chancen schlecht fertig gespielt, unterm Strich war das aber ein verdienter Sieg von uns."

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

„Gratkorn hat es in der zweiten Halbzeit defensiv sehr gut gespielt. Wir waren aufgrund der zahlreichen Ausfälle nicht in der Lage das Spiel zu drehen.“

Startaufstellungen:

FC Gratkorn: Marcel Stumberger, Jonah Burgsteiner, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Alberto Lacedelli, Amin Bajric, Marko Simonovic, Shirfan Hussain, Mergim Krasniqi, Mag. Oliver Egger, Adnan Devedzic, Amel Begic

Mooskirchen: David Lukas, Wolfgang Taucher , MSc, Tobias Luttenberger, Raphael Rothschedl, Christoph Fuchs, Julian Eccher, Richard Gössler, Felix Schmied, Christoph Pschenitzer, Benjamin Pummer, Johannes Kiedl (K)

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – USV Draxler Mooskirchen, 1:0 (1:0)

42 Kian Kadkhodaei 1:0

by René Dretnik

Foto: FC Gratkorn