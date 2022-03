Kein Sieger im Revierderby: Remis dank spätem Treffer von Schauer

Details Sonntag, 20. März 2022 12:52

Auf dem Papier hatte Großklein im Vorfeld der Partie gegen SV Gleinstätten wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste FC Großklein sich jedoch überraschend mit einem 1:1-Unterschieden zufriedengeben. FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Im Hinspiel hatten die Gäste nichts anbrennen lassen und waren als 4:1-Sieger vom Platz gegangen - doch bei diesem Spiel war alles anders.

Der Gulaschbomber Mark Hegedus trifft bei seinem Meisterschaftsdebüt für Gleinstätten

500 Besucher waren beim Derby im Stadion

In der ersten Hälfte tasteten sich die beiden Teams weitgehends gegenseitig ab - keiner wollte so recht ein Risiko eingehen - die Taktik beider Teams defensiv ausgerichtet. Eine Möglichkeit für die Gäste durch Michael Schauer (14.) war die einzige nennenswerte Szene im ersten Durchgang. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Gleinstätten in Minute 84 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Der ungarische Neuzugang Mark Mark Hegedues versenkte bei seinem Meisterschaftsdebüt die Kugel im Gehäuse. Als einige Zuschauer bereits den Gastgeber als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Michael Schauer, der zum Ausgleich traf (88.). Am Ende stand es zwischen dem Schlusslicht und FC Großklein pari.

Die Kurve von Gleinstätten zeigt nach oben

SVU Tondach Gleinstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur 13 Treffern stellt SV Gleinstätten den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. Einen Sieg, ein Remis und zwölf Niederlagen hat Gleinstätten derzeit auf dem Konto. SVU Tondach Gleinstätten ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei Großklein präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Mit 22 ergatterten Punkten steht FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein auf Tabellenplatz vier. FC Großklein verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Großklein ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Gleinstätten stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Gössendorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Gleinstätten:

"Das war ein Spiel auf Augenhöhe, sehr kampfbetont aber nicht unfair. Beide Mannschaften sind defensiv sehr gut gestanden und haben nicht viele Torchancen zugelassen. In den letzten 15 Minuten haben beide Teams probiert die Entscheidung herbeizuführen. Das Unentschieden war ein gerechtes Ergebnis. Es freut mich, dass meine Mannschaft die Vorgaben des Trainers 1-1 umgesetzt hat. Die Handschrift von unserem Coach Michael Herrmann ist bereits sichtbar."

Wolfgang Gassmann, Trainer Großklein:

"Das war ein gerechtes Unentschieden. Wir waren in der ersten Hälfte spielbestimmend und hätten eigentlich daraus Kapital schlagen müssen. Leider haben wir nur unsere Chancen schlecht fertiggespielt. In der zweiten Halbzeit war Gleinstätten giftiger. In Summe gesehen, war das Remis daher gerecht. Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, dass sie in den letzten fünf Minuten noch den Ausgleich gemacht haben."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 1:1 (0:0)

84 Mark Hegedues 1:0

88 Michael Schauer 1:1

Startformationen:

Gleinstätten: Adnan Adilovic - Adrijan Sac, Julian Lamprecht (K), Jan-Peter Koch - Luca Cuscito, Leon Koller, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig, Sebastian Zier - Rok Koren, Mark Hegedüs

Großklein: Christopher Prasser - Dominik Herzog, David Tomazic Seruga, Tobias Tertinjek, Lukas Kleier - Matic Golob, Julian Aldrian, Florijan Jezovita - Tadej Zagar-Knez (K), Michael Schauer, Dominik Oswald

by René Dretnik

Fotos: SV Tondach Gleinstätten