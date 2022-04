Heisse Partie: Mooskirchen triumphiert gegen Pachern

Details Samstag, 23. April 2022 09:01

150 Besucher sahen eine offene und mitreissende Begegnung zwischen dem USV Draxler Mooskirchen und dem SV SMB Pachern. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 4:2. Mooskirchen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Es war aber dennoch keine leichte Sache, das Ding nach Hause zu bringen. Der Gegner wehrte sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.

Der USV Mooskirchen musste sich den Sieg gegen Pachern hart erarbeiten.

Mooskirchen traf nach neun Minuten

Die Gastgeber hatten den besseren Start. Nach zwei vergebenen Chancen in den Anfangsminuten markierte Felix Schmied per Kopf die Führung für den USV Mooskirchen (9.). Die Gäste wachten jetzt auf und gaben in Minute 11 einen Warnschuss ab, den David Lukas aber über das Tor lenkte.

In Minute 30 bejubelte der SV Pachern bejubelte das 1:1. Nach einem schönen Konter traf Martin Ulmer zum Ausgleich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Der zweite Durchgang war an Spannung kaum zu überbieten

Nach dem Wiederanpfiff waren wiederum die Hausherren am Vormarsch - Stefan Hackl erhöhte auf 2:1 (49.). Für das zweite Tor von Pachern war Lukas Bracun verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:2 besorgte. Jetzt wurde die Partie richtig heiß und stand auf Messers Schneide. Raphael Rothschedl erlöste die Hausherren in der 74. Minute - mit einem Lupfer traf sorgte er für die 3:2 Führung.

In der Nachspielzeit besserte Hackl seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für USV Mooskirchen erzielte. Am Schluss fuhr Mooskirchen gegen SV Pachern auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mooskirchen bleibt an Köflach dran

Das Konto von USV Draxler Mooskirchen zählt mittlerweile 47 Punkte. Damit steht USV Mooskirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Offensive von Mooskirchen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Pachern war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 50-mal schlugen die Angreifer von USV Draxler Mooskirchen in dieser Spielzeit zu. USV Mooskirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Mooskirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Pachern kommt hinten nicht raus

SV Pachern stellt die anfälligste Defensive der Oberliga Mitte und hat bereits 50 Gegentreffer kassiert. Nach sechs gespielten Frühjahrsrunden rangiert der Gast auf Platz 13. Nun musste sich Pachern schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für USV Draxler Mooskirchen ist Tus RB Rein auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). SV Pachern misst sich zur selben Zeit mit FC Raiffeisen Gratkorn.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

„Das war ein sehr hart umkämpftes Spiel. Wir waren die ersten 20 Minuten drückend überlegen. Danach war Pachern spielbestimmend. Die Summe der Torchancen führte schlussendlich zum verdienten Sieg, obwohl Pachern sehr gut war!“

Oberliga Mitte: USV Draxler Mooskirchen – SV Pachern, 4:2 (1:1)

93 Stefan Hackl 4:2

74 Raphael Rothschedl 3:2

70 Lukas Bracun 2:2

49 Stefan Hackl 2:1

30 Martin Ulmer 1:1

9 Felix Schmied 1:0

Startformationen:

Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Daniel Resch, Michael Paier, Johannes Kiedl - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Moritz Schmid, Benjamin Pummer - Stefan Hackl (K), Christoph Fuchs

SV Pachern: Philipp Kraemer - Michael Stenitzer, Peter Schmidjell, Oskar Gessner - Oliver Weitzer (K), Manuel Schaffer, Sebastian Koss, Martin Ulmer, Kevin Masser - Lukas Bracun, Atilla Okan Saro

by René Dretnik

Foto: SV Mooskirchen/Facebook