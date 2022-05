Torfestival: Rebenland bezwingt Rein mit 4:3

Details Samstag, 21. Mai 2022 09:08

Vor 150 Zusehern lieferte sich die SU Rebenland mit dem Tus Rein einen offenen Schlagabtausch, der 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte Rein mit 3:0 gewonnen - Rebenland hat jetzt nachgezogen.

Tore fielen am laufenden Band: Am Ende hatte die SU Rebenland um eines mehr erzielt als der Gegner

Christian Ranftl (Rebenland) und Michael Stoimaier (Rein) markierten einen Doppelpack

Andraz Fridrih ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für SU Rebenland. Christian Ranftl erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 32 Minuten auf 2:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Michael Stoimaier auf Seiten von Tus RB Rein das 1:2 (42.). Noch vor der Halbzeit legte Ranftl seinen zweiten Treffer nach (44.). Mit der Führung für Rebenland ging es in die Kabine.

Durchsetzungsstark zeigte sich Tus Rein, als Lukas Pichler (46.) und Stoimaier (54.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Rudolf Martin Kraner stellte für SU Rebenland im Schlussakt den Führungstreffer sicher (85.). Am Schluss siegte Rebenland gegen Rein.

Rebenland entfernt sich immer weiter vom Relegationsplatz

SU Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Rebenland befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. SU Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Rebenland erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Kurz vor Saisonende steht Tus RB Rein mit 31 Punkten auf Platz fünf. Neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Tus Rein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SU Rebenland zu ASK Mochart Köflach, gleichzeitig begrüßt Rein SVU Tondach Gleinstätten auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger:

"Nach der bitteren Niederlage gegen Pachern war das die richtige Antwort. Wir sind zuhause eine Macht. Wenn du zweimal in einem Spiel mit zwei Treffern führst, ist der Sieg verdient."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – Tus RB Rein, 4:3 (3:1)

85 Rudolf Martin Kraner 4:3

54 Michael Stoimaier 3:3

46 Lukas Pichler 3:2

44 Christian Ranftl 3:1

42 Michael Stoimaier 2:1

32 Christian Ranftl 2:0

16 Andraz Fridrih 1:0

Startformationen:

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Raphael Hassmann - Jürgen Knappitsch, Nejc Pecovnik (K), Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Rudolf Martin Kraner, Ali Jan Noorzai

TUS Rein: Markus Beer - Georg Merkscha, DI Oliver Baumann, Lukas Pichler - Marko Mack, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Lukas Hasler - Daniel Krenn, Michael Stoimaier

by René Dretnik

Fotos: SU Rebenland