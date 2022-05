Gelungenes Comeback: Doppelpack von Kemfelja ebnet den Weg zum Klassenerhalt

Details Samstag, 28. Mai 2022 11:06

SV Pachern und SV Tobelbad boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Aufgrund der letzten Ergebnisse der Gäste war der Sieg von Tobelbad schlussendlich dennoch als Überraschung einzustufen.

Tomislav Kemfelja traf doppelt

Tobelbad-Coach Heinz Thonhofer konnte zum ersten Mal im Frühjahr wieder auf Tomislav Kemfelja bauen und er machte in den 90 Minuten auch den Unterschied aus, sorgte in der 39. Minute nach einem Strafstoß für die 1:0 Führung aus Sicht des Auswärtsteams.Den Freudenjubel von SV Räder Nais Tobelbad machte Sebastian Koss zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (45.). Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schluss er einen schönen Konter mit dem 1:1 ab.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Ein Freistoß von Kemfelja brachte die erneute Führung für die Auswärtigen - sein Doppelpack sorgte für den 2:1 Vorsprung (51.). Dominik Matekalo versenkte nach einem sehenswerten Dribbling mit Hilfe der Innenstange die Kugel zum 3:1 für SV Tobelbad (83.).

Sebastian Koss sorgte für einen Doppelpack

Mit dem zweiten Treffer von Koss rückte Pachern wieder ein wenig an Tobelbad heran (90.). Der Anschlusstreffer zum 3:2 resultierte aus einem Korner. Am Ende verbuchte SV Räder Nais Tobelbad gegen SV Pachern einen Sieg und bleibt somit der Klasse auch in der kommenden Saison erhalten.

Mit 61 Gegentreffern ist Pachern die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Stärke der Heimmannschaft liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 erzielten Treffern. Nun musste sich SV Pachern schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Pachern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Tobelbad fixiert mit diesem Sieg den Klassenerhalt

SV Tobelbad bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Tobelbad wieder in der Erfolgsspur.

SV Räder Nais Tobelbad setzte sich mit diesem Sieg von SV Pachern ab und nimmt nun mit 29 Punkten den zehnten Rang ein, während Pachern weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt und immer noch auf dem Relegationsplatz steht.

Während SV Pachern am kommenden Samstag SV Frohnleiten MM Karton empfängt, bekommt es SV Tobelbad am selben Tag mit Tus RB Rein zu tun.

Heinz Thonhofer lobt den Auftritt seiner Mannschaft

Stimmen zum Spiel:

Heinz Thonhofer, Trainer Tobelbad:

"Über die Wichtigkeit des Sieges war uns klar. Das direkte Duell in Pachern zu gewinnen ist ein super Erfolg - großes Kompliment. Gottseidank sind uns verletzte Spieler wieder zur Verfügung gestand. Die wichtigsten Eckpfeiler unseres Auswärtserfolges waren Tomislav Kemfelja und Adi Sakic. Mit diesen beiden Stützen hat sich die gesamte Mannschaft mit einem völlig anderen Gesicht gezeigt."

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Räder Nais Tobelbad, 2:3 (1:1)

90 Sebastian Koss 2:3

83 Dominik Matekalo 1:3

51 Tomislav Kemfelja 1:2

45 Sebastian Koss 1:1

39 Tomislav Kemfelja 0:1

Startformationen:

SV Pachern: Marin Romac - Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Oliver Weitzer, Philipp Kasch, Manuel Schaffer, Sebastian Koss, Kevin Masser - Paul Jury, Atilla Okan Saro

Tobelbad: Eldin Hodzic - Ensar Konjic, Mathias Huber (K), Ermin Omerasevic - Fortini Matumona, Adnan Sakic, Tomislav Kemfelja, Antonio Sladoja, Adis Agic, Florian Marku - Dominik Matekalo

by René Dretnik

Fotos: SV Tobelbad