Glückliches Remis dank „Last-Minute- Koinegg “

Details Samstag, 28. Mai 2022 11:32

In der Begegnung SV Frohnleiten MM Karton gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte USV Gabersdorf das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

Christoph Koinegg (hier mit Marcel Musger von Großklein) sorgte in der 91. Minute für den Ausgleich

Zur Halbzeit stand es noch 0:0

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Traxler sein Team in der 55. Minute. Michael Raimann erhöhte für SV Frohnleiten MM Karton auf 2:0 (62.). Jetzt waren die Hausherren voll am Drücker, erspielten Chance um Chance brachten diese jedoch nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Zu allem Übel musste die Heimmannschaft jetzt auch noch den Treffer von Alexander Jurtin zum 1:2 hinnehmen (88.). Christoph Koinegg sicherte Gabersdorf das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Koinegg den 2:2-Endstand her (91.). Gedanklich hatte SV Frohnleiten den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd bescherte dem Gast am Ende noch den Teilerfolg.

Kurz vor Saisonende steht Frohnleiten mit 32 Punkten auf Platz sechs

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf rangiert mit 39 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Die Angriffsreihe von USV Gabersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vom Glück verfolgt war Gabersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am Samstag muss SV Frohnleiten MM Karton bei SV Pachern ran, zeitgleich wird USV Fliesen Klampfer Gabersdorf von USV Hoome Mooskirchen in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir haben sehr viel in die Partie investiert und wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben es verabsäumt den Sack zuzumachen, haben unsere Möglichkeiten nach dem 2:0 nicht genutzt. Die alte Fussballerweisheit 'Wer die Tore nicht macht, bekommt sie, hat sich wieder einmal bestätigt'!"

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Das war ein glücklicher Punktgewinn durch zwei späte Tore. Bis zum 1:0 war es ausgeglichen, danach war Frohnleiten stärker!"

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 2:2 (0:0)

91 Christoph Koinegg 2:2

88 Alexander Jurtin 2:1

62 Michael Raimann 2:0

55 Dominik Traxler 1:0

by René Dretnik

Foto: USV Gabersdorf/Ritter