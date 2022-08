Sehenswerte Partie: SV Tillmitsch packt die Trickkiste aus und gewinnt mit 6:1

Details Samstag, 20. August 2022 23:17

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch erteilte dem SV Frohnleiten MM Karton eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Die Panthers verwöhnten ihre Fans bei diesem Heimspiel mit besonders attraktiven Toren - Frohnleiten hatte der geballten Offensivpower nicht viel entgegenzusetzen und wirkte zwischendurch restlos überfordert.

Dominik Hackinger war bei fast allen Treffern beteiligt

Das Spiel begann für die Hausherren völlig wunschgemäß, in der 5. Minute eröffnete Patrick Kinhamer - nach einem Stanglpass von Markus Hüttler - den Tillmitscher Torreigen. In der 15. Minute krachte ein Freistoß von Sven Dodlek an die Stange - Hüttler stand goldrichtig und staubte zum 2:0 ab. Die Gäste standen nun unter Schockstarre, hatten gegen die Spielfreude der Hausherren kein adäquates Mittel parat. Es wirkte zwischendurch so, als ob die Beine schwer wie Blei wären. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Im zweiten Durchgang wollte Frohnleiten Coach Patrick Wolf seine Taktik ein wenig umstellen, jedoch bevor der Systemwechsel Früchte tragen konnte klingelte es erneut im Kasten. Assistkönig Dominik Hackinger schickte Kinhamer in den freien Raum und der überhob den weit aus dem Tor stehenden Frohnleitner Goalie zur 3:0 Führung.

Sven Dodlek verwandelte einen Korner direkt

Die Gäste gaben sich aber noch nicht auf - Sebastian Lukas verkürzte aus kurzer Distanz nach einem Korner auf 3:1 (52.). Die Hausherren ließen in der Folge nicht locker und markierten weitere Tore in Person von Dominic Andre Langbauer (58.) und Dominik Hackinger (76.). Mit einem direkt verwandelten Eckball setzte Sven Dodlek in der 87. Minute den Schlusspunkt. Die Tillmitsch Panthers siegten am Ende mit 6:1 und bleiben Spitzenreiter in der Oberliga Mitte.

Am kommenden Samstag trifft SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch auf SV Räder Nais Tobelbad, Frohnleiten spielt tags zuvor gegen SV Strass.

Patrick Kinhamer war zweimal erfolgreich

Stimmen zum Spiel:

Dominik Hackinger, Spieler Tillmitsch:

zum Spiel...

"Seit ich in Tillmitsch bin, war das eine unserer besten Leistungen, die wir je geboten haben. Es war ein absolut toller Auftritt des gesamten Teams. Fünf verschiedene Torschützen sind der Beweis für eine überragende Mannschaftsleistung. Es hat jeder mitgemacht und jeder war richtig gut. Frohnleiten hat sicher nicht den besten Tag gehabt, unsere Tore waren aber sensationell herausgespielt."

zur Saison...

"Wir haben jetzt das dritte Meisterschaftsspiel in Folge nach einer durchwachsenen Aufbauzeit gewonnen. Mittlerweile hat die Mannschaft gut zusammen gefunden und wir bringen es auch am Platz rüber."

zur nächsten Runde..

"Wir blicken jetzt nach Tobelbad, dort wird es sicher ein ganz anderes, noch schwereres Spiel werden. Wir müssen auch dort abliefern und wieder voll auf Sieg spielen, da wir ein großes Ziel verfolgen und unseren Plan erfüllen wollen."

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Ich weiß nicht, was da heute los war. Wir haben uns vier Tore selbst geschossen und uns wehrlos geschlagen gegeben. Wir wollten nach der Pause ein schnelles 2:1 machen, stattdessen haben wir das 3:1 bekommen. Und wiedereinmal durch einen individuellen Eigenfehler. In der nächsten Runde empfangen wir Straß, da ist volle Rehabilitation angesagt."

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Frohnleiten MM Karton, 6:1 (2:0)

87 Sven Dodlek 6:1

76 Dominik Hackinger 5:1

58 Dominic Andre Langbauer 4:1

52 Sebastian Lukas 3:1

47 Patrick Kinhamer 3:0

15 Markus Huettler 2:0

5 Patrick Kinhamer 1:0

Startformationen:

Tillmitsch: Aljaz Pungartnik, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Dominik Hackinger , BA MA, Emir Dautovic, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Matthias Harrer, Bono Vucic - Patrick Kresche, Marc Wagner

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland