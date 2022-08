Paukenschlag in Großklein: Trainerduo tritt zurück - Friesenbichler wird neuer Coach

Details Mittwoch, 24. August 2022 18:04

Nach dem verkorksten Saisonsauftakt sind das Trainerduo Damijan Lepaj und Michael Sammer-Wogg beim FC Diesel Kino Großklein zurückgetreten. Ein Nachfolger wurde schnell gefunden - ab sofort schwingt Bruno Friesenbichler das Trainerzepter beim Tabellenletzten der Oberliga Mitte. Friesenbichler ist in Großklein kein Unbekannter - er war dort bereits in der glorreichen Landesligazeit als Coach tätig.

UEFA-Pro-Lizenz-Trainer Bruno Friesenbichler kehrt wieder zurück nach Großklein

Nach dem Totalumbruch in dieser Saison - Großklein setzt ja bekannterweise vermehrt auf eigenene Nachwuchsspieler - hat der Traditionsklub dem Saisonauftakt komplett verhaut. Mit null Punkten aus drei Spielen rangieren die Großkleiner am Tabellenende. Zur völligen Überraschung des gesamten Vorstands haben die beiden Trainer ihren Rücktritt bekanntgeben. Nach kurzer Schockphase - immerhin der dritte Trainerwechsel seit Ende der Herbstsaison 2021 - sind die Verantwortlichen schnell fündig geworden. Mit Bruno Friesenbichler kehrt ein alter Bekannter nach Großklein zurück - er war 2006 als Trainer bei den Großkleinern tätig. Danach führten in seine Station u. a. nach Hartberg, Austria Klagenfurt und Weiz - zum Schluss war in Markt Allhau engagiert. Mit ihm soll der Zweijahresplan des Vereins durchgezogen werden - für die heurige Saison wird ein Platz im Mittelfeld angepeilt.

Stimmen zum Wechsel:

Florian Watz, Obmann Großklein:

"Nach dem überraschenden Rücktritt von unserem Trainerduo war Bruno Friesenbichler unser Wunschkandidat. Er kennt den Verein, war schon einmal bei uns. Ich bin sehr froh, denn er hat uns mitgeteilt, dass, wenn er Oberliga trainiert, dies nur bei Großklein sein wird. Den beiden Trainern Damijan und Michi wünsche ich für die Zukunft alles Gute."

Michael Sammer-Wogg, Ex-Coach Großklein:

"Die Erwartungshaltung für mich persönlich war in der neuen Saison eine ganz andere. Ich hatte in der Rückrunde das Gefühl, die Mannschaft fussballerisch verbessern zu können. Das ist in der laufenden Saison leider nicht gelungen. Deshalb habe ich den Entschluss gefasst zurückzutreten. Ich möchte mich beim Vorstand für das Vertrauen bedanken. Bei den Verantwortlichen in Großklein war es nie ein Thema, trotz des verpatzten Starts uns in Frage zu stellen. Ich wünsche der Mannschaft und dem gesamten Verein alles Gute für das Erreichen ihrer Ziele."

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller