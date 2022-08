Auswärtsdebakel: Gabersdorf holt sich bei Rein ein Sechsertragerl ab

Details Sonntag, 28. August 2022 13:38

Tus RB Rein fügte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 6:2.

Stefan Diensthubers TUS Rein feierte einen Kantersieg

Rein hatte im ersten Durchgang viele Chancen

Bereits vom Start weg gab der TUS Rein den Ton an und ging durch Michael Stoimaier in der zwölften Minute in Führung. Rein spielte jetzt munter drauf los, kam noch zu einigen Chancen, der nächste Treffer blieb aber den Gästen vorbehalten. Dejan Kurbus traf mit einem wunderschönen Weitschuss zum 1:1 Ausgleich (30.). Die Hausherren wollten sich das jedoch nicht so leicht gefallen lassen und schalteten jetzt einen Gang hinzu. Nach einer guten Möglichkeit von Simon Sundl (28.) und einem Stangenschuss von Deni Straus (33.) war Sundl dann in der 39. Minute erfolgreich und erhöhte auf 2:1.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Strauss (45+1) auf 3:1 auf Sieg, die Gastgeber freuten sich über einen passablen Zweitorevorsprung zur Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste ein wenig besser aus der Kabine und bäumten sich kurz auf. Minas Koren verwertete einen Strafstoß zum 3:2 (54.) und machte die Partie noch einmal spannend, so dachten es sich zumindestens die 120 Besucher am Sportplatz in Rein.

Die Gabersdorfer Defensive war löchrig

Binnen zehn Minuten trafen die Hausherren Doch jetzt brauste der Rein-Express binnen elf Minuten über die junge Gabersdorfer Truppe hinweg. Valentin Strommer (68.) und Marko Mack (78.) erhöhten, ehe Sundl das 6:2 besorgte (79.). Am Ende kam Tus Rein gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf zu einem verdienten Sieg und fügte der Zürngast-Elf die erste Saisonniederlage zu.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht Rein nach diesem Erfolg auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Tus RB Rein.

Bei USV Gabersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Am nächsten Freitag reist Tus Rein zu SK Fliesen Garber Werndorf, zeitgleich empfängt Gabersdorf ATUS Bärnbach.

Stimmen zum Spiel:

Markus Edler, Trainer Rein:

"Wir haben sehr gut gespielt. Wir sind sehr kompakt gestanden haben die Situationen sehr gut gelöst. Wir sind mit dem 3:1 in die Pause, das war aufgrund der vielen Chancen hochverdient. In der zweiten Hälfte war Gabersdorf zu Beginn dem Anschlusstreffer näher, in dieser Phase ist auch der Elfmeter entstanden. Nach dem 3:2 haben wir aber dann das Heft wieder in die Hand genommen und schlussendlich hochverdient auch in dieser Höhe gewonnen!"

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Das war eine Verdiente Niederlage in Rein. Die gesamte Mannschaft hat ein katastrophales Abwehrverhalten an den Tag gelegt."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 6:2 (3:1)

79 Simon Sundl 6:2

78 Marko Mack 5:2

68 Valentin Strommer 4:2

54 Minas Koren 3:2

46 Deni Straus 3:1

39 Simon Sundl 2:1

30 Dejan Kurbus 1:1

12 Michael Stoimaier 1:0

Startformationen:

Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Valentin Strommer, Tadej Pirtovsek, Florian Steinscherer - Marko Mack, Deni Straus, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K) - Simon Sundl, Michael Stoimaier

Gabersdorf: Markus Gröbacher - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus, Jan Jammernegg - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Philipp Federer, Markus Schuster - Minas Koren

by René Dretnik