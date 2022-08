Hart umkämpfter Sieg: Pungartnik verhilft den Panthern zum Erfolg

Details Montag, 29. August 2022 20:56

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Räder Nais Tobelbad und SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, die mit 1:2 endete. Der Tabellenführer tat sich gegen großartig kämpfende Gastgeber sehr schwer, holte aber dank Bernsteiner dennoch die drei Punkte.

Aljaz Pungartnik war in Hochform

Auf dem kleinen Platz in Tobelbad haben sich schon sehr viele Vereine die Zähne ausgebissen. Auch für den Tabellenführer SV Fleischereimaschinen Tillmitsch war die Partie keine "gmahte Wiesn". Eigentlich begann für die Gäste alles nach Plan - Sven Dodlek brachte SV Tillmitsch in der neunten Spielminute in Führung. Wie schon in der vergangenen Runde verwandelte der Neuzugang aus Voitsberg einen Eckball direkt.

Kliton Stavri Bozgo nutzte die Chance für SV Tobelbad und beförderte in der 17. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bei diesem Treffer bewies der Stürmer Übersicht - er überhob den Tillmitscher Keeper aus 25 Metern. Jetzt hatten die Hausherren Lunte gerochen und wollten den Erfolgslauf der Tillmitscher zu Ende bringen. Jedoch war Torhüter Aljaz Pungartnik in bester Verfassung - er brachte mit seinen Paraden die Gegner zum Verzweifeln und bewahrte sein Team im ersten Durchgang einige Male vor dem Rückstand.

Ein Treffer für Tobelbad zählte wegen Abseits nicht

Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der zweiten Hälfte boten sich die Protagonisten am Feld eine Regenschlacht. Tobelbad versuchte mit langen und hohen Bällen zum Erfolg zu kommen und ließ den Gegner kaum Platz um sein gefürchtetes Kurzpass-Spiel aufzuziehen.

In Minute 50 hatten die Hausherren großes Glück - ein Schuss von Denis Cekovski wurde noch irgendwie von einem Tobelbader Verteidiger auf der Linie gerettet. Aber auch die Gastgeber kamen zu vielen Möglichkeiten - doch wie schon in Hälfte eins stand Pungartnik fest am Posten und ließ keinen Ball durch. In Minute 57 jubelten die Heimischen zu früh - ein vermeintlicher Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Daniel Bernsteiner sorgte kurz vor Schluss für den Tillmitscher Sieg

Dass der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Daniel Johannes Bernsteiner, der in der 83. Minute zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte. Schließlich sprang für den Gast gegen Tobelbad ein Dreier heraus. Die Panthers aus Tillmitsch bleiben weiterhin ohne Punktverlust.

SV Räder Nais Tobelbad findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. SV Tillmitsch führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an.

SV Tobelbad tritt am Freitag, den 02.09.2022, um 19:00 Uhr, bei SV Strass an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SV Tillmitsch SU Rebenland.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Wonisch, Tormanntrainer Tobelbad:

"Schade, bei dieser Partie wäre mit Sicherheit mehr drinnen gewesen. Der Tillmitscher Torhüter hat unglaublich gehalten und die Gegner gerettet."

Markus Fröhlich, Obmann Tillmitsch:

"Es war wie erwartet eine sehr schwere Partie auf dem kleinen Platz. Unser Spiel ist hier nicht ganz aufgegangen. Der Gegner hat Zähne gezeigt und sich wacker dagegen gestellt. Dennoch hat sich zum Schluss unsere Klasse und dDszipliniertheit durchgesetzt. Großes Lob an Trainer und Spieler. Auch solche Spiele muss man gewinnen!"

Oberliga Mitte: SV Räder Nais Tobelbad – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:2 (1:1)

83 Daniel Johannes Bernsteiner 1:2

17 Kliton Stavri Bozgo 1:1

9 Sven Dodlek 0:1

Startformationen:

Tobelbad: Narsej Anzel - Destiny Afiangbosa Ekhae, Ensar Konjic (K), Daniel Grössing, Amadej Ribic - Tomislav Kemfelja, Antonio Sladoja, Marcel Pusnik, Adis Agic - Fortini Matumona, Kliton Stavri Bozgo

Tillmitsch: Aljaz Pungartnik, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Dominik Hackinger , BA MA, Emir Dautovic, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

by René Dretnik

Fotos: ReD und RiPu