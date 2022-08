Heiß auf den Titel: Eckballungeheuer Mooskirchen brettert über Gratkorn drüber

Details Sonntag, 28. August 2022 12:52

USV Hoome Mooskirchen kam gegen FC Raiffeisen Gratkorn zu einem klaren 5:1-Erfolg. Die Gäste waren bei dieser Begegnung vorallem durch Standards brandgefährlich - vier Treffer fielen nach Eckbällen.

Der USV Mooskirchen bleibt weiterhin heißer Anwärter auf den Titel

Mooskirchen führte nach 25 Minuten mit 3:0

108 Zuschauer sahen, wie Nico Scharler in der zweiten Minute das 1:0 für USV Mooskirchen markierte. Nach einem Eckball traf er per Kopf. Nur wenige Minuten später erhöhte der Gast auf 2:0 (10.). Diesmal war es Joachim Koch, der nach einem Eckball den Ball per Kopf ins Tor wuchtete. Mit dem 3:0 durch Felix Schmied schien die Partie bereits in der 25. Minute mit USV Hoome Mooskirchen einen sicheren Sieger zu haben - auch dieser Treffer fiel nach einem Eckball per Kopf.

Das Spiel stand generell auf hohem Niveau, die Fans wurden mit vielen attraktiven Tormöglichkeiten verwöhnt. Die beste Chance für den FC Gratkorn verzeichnete Louis-Christo Sallfellner, dessen Schuss aus 20 Metern nur an die Querlatte klatschte (35.). Aber auch die Gäste verbuchten noch eine Großchance - aus fünf Metern Entfernung wurde der Ball aber über das Tor geschossen.

Nico Scharler traf doppelt

Die Gäste gingen somit mit dem passablen 3:0 Vorsprung in die Halbzeitpause. Auch in der zweiten Spielhälfte ließ der USV Mooskirchen nicht locker - Stefan Hackl drückte in der 50. MInute den Ball zum 4:0 über die Linie. Jetzt war die Partie endgültig entschieden - obwohl sich die Hausherren trotz des hohen Rückstandes nicht aufgaben. In der 84. Minute wurde der Kampfgeist der Heimischen zumindestens mit einem Treffer belohnt. Louis-Christo Sallfeldner traf aus 20 Metern zum 1:4 (85.).

In der Nachspielzeit besserte Scharler seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für USV Hoome Mooskirchen erzielte. Wiederum war diesem Tor ein Eckball vorausgegangen. Ein starker Auftritt ermöglichte USV Mooskirchen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Raiffeisen Gratkorn.

Nach vier bestrittenen Begegnungen ist FC Gratkorn Letzter der Oberliga Mitte. 4:14 – das Torverhältnis der Heimmannschaft spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Mehr als ein Ehrentreffer von Louis-Christo Sallfeldner (hier im Duell mit dem Tillmitscher Markus Hüttler) war für Gratkorn nicht drinnen

Mooskirchen bleibt weiter vorne dran

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht USV Hoome Mooskirchen nach diesem Erfolg auf Platz zwei. USV Mooskirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

FC Raiffeisen Gratkorn tritt am kommenden Freitag bei SV Pachern an, USV Hoome Mooskirchen empfängt am selben Tag FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Wir haben unsere Standards sehr gut gemacht - haben vier Tore nach Eckbällen erzielt. Wir haben noch einige weitere Torchancen vergeben. Das war eine sehr gute solide und kollektive Mannschaftsleistung!"

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – USV Hoome Mooskirchen, 1:5 (0:3)

92 Nico Scharler 1:5

85 Louis-Christo Sallfeldner 1:4

50 Stefan Hackl 0:4

25 Felix Schmied 0:3

10 Joachim Jun. Koch 0:2

2 Nico Scharler 0:1

Startformationen:

Gratkorn: Marin Romac - Daniel Druckeschitz, Japhet Leutchie, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Mag. Oliver Egger - Louis-Christo Sallfeldner, Mergim Krasniqi, Simeone Schönet, Elias Christoph Gollmann - Johannes Unegg, Patrik Lukacs

Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Nico Scharler, Michael Paier, Joachim Jun. Koch - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Benjamin Pummer - Stefan Hackl (K), Sebastian Knaus

by René Dretnik

Foto: USV Mooskirchen/privat