Tabellenführung zurückerobert: Tillmitsch besiegt Gabersdorf mit 3:2 [Video]

Details Samstag, 22. Oktober 2022 21:58

SV Tillmitsch und USV Gabersdorf boten den Zuschauern ein tolles Spiel mit zahlreichen Toren und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Nach 3:0 Führung der Hausherren wurde es gegen Ende noch einmal richtig spannend - die Gäste kamen bis auf ein Tor heran.

Der SV Fleischereimaschinen Tillmitsch gewinnt das Derby und lacht wieder von der Tabellenspitze

Dominik Hackinger war nach 27 Minuten erfolgreich

In den ersten 25 Minuten schenkten sich die beiden Mannschaften nichts, waren nahezu ebenbürtig und kamen zu einigen Tormöglichkeiten. Aufseiten der Hausherren scheiterten Dominik Hackinger, Dominic Langbauer und Daniel Bernsteiner - bei den Gästen waren Marco Luttenberger (Freistoß) und Lukas Neubauer vor dem Tor zu ungefährlich. Gabersdorf wusste es geschickt die Löcher im Mittelfeld auszunutzen, kam aber nie so richtig in die Box.

Eine sehr schön herausgespielte Aktion führte zur 1:0 Führung der Gastgeber: Sven Dodlek schickte Langbauer in die Gasse - er lupfte den Ball auf Hackinger und der Routinier traf per Kopf. Dominik Hackinger versenkte die Kugel zum 1:0 (27.). Komfortabel war die Pausenführung von SV Tillmitsch nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Daniel Bernsteiner erhöhte sein Torkontingent um zwei Treffer

Nach dem Wiederbeginn stellte Daniel Bernsteiner- nach einem butterweichen Freistoß von Dodlek - per Kopf auf 2:0 (52.). Der Torschütze markierte wenig später seinen zweiten Treffer (57.) - nach einem Querpass von Kapitän Langbauer drückte er den Ball zur 3:0 Führung über die Linie. Die Zuseher dachten sich nun, dass der Fisch geputzt sei - jedoch wollten sich die jungen Gabersdorfer nicht so recht geschlagen geben.

In der 75. Minute brachte Martin Holler das Netz für Gabersdorf zum Zappeln. Er nutzten einen Abspielfehler der Tillmitscher eiskalt aus und verkürzte auf 3:1. Jetzt wurde es noch einmal richtig spannend - in der Nachspielzeit (91.) gelang Alexander Jurtin der Anschlusstreffer für den Gast. USV Fliesen Klampfer Gabersdorf steigerte sich im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass USV Gabersdorf etwas hätte mitnehmen können.

Gabersdorf kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit dem Sieg knüpfte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Tillmitsch neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. SV Tillmitsch ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Gabersdorf 22 Zähler zu Buche.

Nach SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch stellt USV Fliesen Klampfer Gabersdorf mit 33 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für den SV Fleischereimaschinen Tillmitsch ist der ATUS Sadiki Bau Bärnbach (Samstag, 14:00 Uhr). Der USV Gabersdorf misst sich am selben Tag mit dem Lokalrivalen SV Strass (17:00 Uhr).

Videostatements:

Daniel Bernsteiner, Doppeltorschütze





Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 3:2 (1:0)

91 Alexander Jurtin 3:2

75 Martin Holler 3:1

57 Daniel Johannes Bernsteiner 3:0

52 Daniel Johannes Bernsteiner 2:0

27 Dominik Hackinger 1:0

Startformationen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Aljaz Pungartnik - BEd David Immanuel Otter, Emir Dautovic, Denis Cekovski, Gregor Stavbar - Thomas Zündel, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Simon Johannes Scheucher - Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Markus Gröbacher - Christoph Koinegg (K), Paul Lechner, Lukas Neubauer, Dejan Kurbus, Jan Jammernegg - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Markus Schuster

Text und Videos by René Dretnik