Pressing pur: Pachern gewinnt das Topspiel gegen Gössendorf

In einer zerfahrenen Partie, bei der beide Mannschaften voll anpressten gingen die drei Punkte aufs Konto von SV Pachern. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen SV Gössendorf durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pachern die Nase vorn und siegte vollkommen verdient.

Der Pacherner Lauf hält weiter an - seit 12 Runden ist die Elf von Mario Innerhofer-Ambros ungeschlagen

Pressing war angesagt

Beide Mannschaften versuchten mit totalem Pressing zum Erfolg zu gelangen, die Partie spielte sich deshalb zu Beginn ausschließlich im Mittelfeld ab - Torchancen waren in den ersten 15 Minuten Mangelware. Vor den Augen der 280 Zuschauer stellte Bilal Hamzic mit einem Weitschuß das 1:0 für SV Pachern sicher (11.). Gössendorf war gewillt auszugleichen, bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Gössendorf-Coach Zoran Begic vier neue Spieler ein - die Wechsel machten sich bezahlt - Gössendorf kam zum Ausgleich. Nach einem Schuss von Martin Pöschl, der nur an die Stange knallte, staubte Martin Kolb zum 1:1 ab. Das wahre Highlight dieser Begegnung fand aber eine Minute vor dem Ausgleichstreffer statt. Kapitän Philip Fürstaller wurde ausgewechselt und mit Standing Ovations und viel Applaus verabschiedet - er beendet mit sofortiger Wirkung seiner erfolgreiche Karriere.

Kapitän Philip Fürstaller wurde mit Ovationen bedacht - er beendet seine Karriere

Nach dem Ausgleichstreffer wachten die Hausherren auf und spielten immer weiter voll auf Angriff - aber auch die Gäste versteckten sich nicht und waren vorne immer wieder brandgefährlich. Die besseren Chancen hatten aber die Hausherren - Kevin Masser traf einmal nur die Stange. In Minute 75 brachte Atilla Okan Saro den SV Pachern zurück auf die Siegerstraße. Nach einem Querpass von Paul Jury drückte er den Ball über die Linie.

Jetzt war der Bann gebrochen und die Gastgeber ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Hamzic schloss einen blitzsauberen Konter der Pachener in der 84. Minute mit dem 3:1 ab und sorgte schlussendlich für den Sieg der Heimmannschaft. Die beachtliche Serie der Elf von Mario Innerhofer-Ambros hält weiter an - zwölf Spiele ist es her, dass SV Pachern zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit diesem Sieg zog Pachern an Gössendorf vorbei auf Platz drei. Diese Platzierung könnte sich aber noch ändern und ist vom Ergebnis der Partie Gabersdorf - Straß abhängig. SV Gössendorf wird die Herbstsaison am fünften Tabellenrang beenden. Beide Teams bleiben aber an der Spitze dran - die Frühjahrssaison darf mit viel Spannung erwartet werden.

Stimmen zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

„Egal ob als Trainer oder Spieler, das war für mich der emotionalste und schönste Sieg meiner bisherigen Karriere. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft, die Jungs haben eine wirklich großartige Hinrunde gespielt.“

Maximilian Pacher, sportlicher Leiter Gössendorf:

„Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel, sind in der zweiten Halbzeit besser gestartet und haben das Match dominiert. Nach dem Ausgleich haben wir es verabsäumt unsere Chancen unterzubringen. Das 2:1 fiel aus dem Nichts – das hat uns das Genick gebrochen. Wir sind danach nicht mehr richtig ins Spiel gekommen.“

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Gössendorf, 3:1 (1:0)

84 Bilal Hamzic 3:1

75 Atilla Okan Saro 2:1

55 Martin Kolb 1:1

11 Bilal Hamzic 1:0

Startformationen:

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer, Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Paul Jury, Bilal Hamzic, Kevin Masser, Atilla Okan Saro

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Mladen Vasic - Mag. Stefan Pöhler, Boris Planeta, Martin Pöschl, Fabian Riegler, Florian Schmied - Ralph Johann Smounig, Stefan Rinner, Anel Hukic, Jakob Urlep, Kenan Dzakovac (K)

by René Dretnik

Fotos: SV Pachern/privat