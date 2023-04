Jager schießt blutjunge Gabersdorfer zum Heimsieg

Details Samstag, 08. April 2023 18:38

Am Freitag begrüßte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf Tus RB Rein. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von USV Gabersdorf aus. Gabersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Tus Rein das Heimteam mit einem beeindruckenden 6:2 vom Feld gefegt.

Rein geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Nejc Jager das schnelle 1:0 für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf erzielte. Tus RB Rein brauchte den Ausgleich, aber die Führung von USV Gabersdorf hatte bis zur Pause Bestand. Mit dem 2:0 sicherte Jager Gabersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen USV Gabersdorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Angriff von Gabersdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 39-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte USV Gabersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert USV Fliesen Klampfer Gabersdorf neun Siege und vier Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Tus Rein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den achten Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Rein momentan auf dem Konto. Tus RB Rein taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft Gabersdorf auf ATUS Bärnbach, Tus Rein spielt tags zuvor gegen SK Fliesen Garber Werndorf.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Ein hochverdienter Erfolg für meine Mannschaft. Kompliment an meine Mannschaft, wir hätten schon zur Pause 3:0 führen müssen."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – Tus RB Rein, 2:0 (1:0)

73 Nejc Jager 2:0

9 Nejc Jager 1:0

