Ljubicic-Doppelpack: FC Großklein zwingt Gössendorf in die Knie

Details Sonntag, 09. April 2023 17:35

Durch ein 3:1 holte sich FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein drei Punkte bei SV Gössendorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich FC Großklein beugen mussten. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Ralph Johann Smounig brachte Gössendorf in der 20. Spielminute in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 71. Minute brachte Luka Sedlacek den Ball im Netz von SV Gössendorf unter. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ivan Ljubicic schnürte einen Doppelpack (85./92.), sodass Großklein fortan mit 3:1 führte. Schließlich sprang für die Gäste gegen Gössendorf ein Dreier heraus.

Mit 29 Zählern aus 17 Spielen steht SV Gössendorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gastgeber verbuchten insgesamt neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte von Gössendorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte verbesserte sich FC Großklein im Tableau auf die zwölfte Position. Großklein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. Die letzten Resultate von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag tritt SV Gössendorf bei SV MM Frohnleiten an, während FC Großklein einen Tag später USV Hoome Mooskirchen empfängt.

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 1:3 (1:0)

92 Ivan Ljubicic 1:3

85 Ivan Ljubicic 1:2

71 Luka Sedlacek 1:1

20 Ralph Johann Smounig 1:0

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler - Florian Schmied, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Martin Pöschl - Ralph Johann Smounig, David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic, Jakob Urlep (K) - Michael Pöschl

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Liridon Tafolli, David Ranftl, Martin Kolb, Boris Planeta, David Julian Slavec

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek - Ivor Horvat, Lukas Haring, Marco Sundl (K), Lukas Maximilian Palz - Leon Sakac, Kristijan Mandic, Timo Wechtitsch, Sandro Habisch, Ivan Ljubicic - Luka Sedlacek

Ersatzspieler: Luis Moser, Pascal Jaunegg, Julian Aldrian, Philipp Mally, Maik Watz

by ReD

